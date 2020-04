Asteroide mascarilla. Un asteroide con extraña forma de mascarilla se acerca a la Tierra en plena emergencia por el coronavirus (Covid-19) y nos recuerda de alguna forma el uso de esta protección para evitar su propagación, informa el portal de USA TODAY, Sociedad de Astronomía del Caribe y Observatorio de Arecibo los monitorean.

Esta roca gigante es denominada como peligrosa, sin embargo, eso no significa que impactará contra la Tierra, sino que se clasifica así por su tamaño y su paso tan cercano a la tierra.

De acuerdo a los estudios de los expertos, este fenómeno natural se podría ver el próximo 29 de abril alrededor de las 6 de la mañana.

Sin embargo, un aspecto que ha llamado poderosamente la atención los científicos, es el aspecto que ha tomado recientemente durante su trayectoria.

Y es que este asteroide pareciera tener la forma de una mascarilla o barbijo, que son utilizados en la actualidad para evitar el contagio de coronavirus.

Tal vez sea por la “fiebre” que hay por el Covid-19 y las muertes que ha causado así como el confinamiento prácticamente que hay por el temor de esta enfermedad, pero lo cierto es que ha llamado la atención de la comunidad científica.

Hace apenas una semana, se informó que los astrónomos de la región caribeña seguían de cerca la trayectoria del enorme asteroide 52768 (1998 OR2), una roca espacial cuyo tamaño se estima entre 1.8 y 4.1 kilómetros de diámetro, que se espera que el próximo día 29 se sitúe en su punto más cercano a la Tierra.

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) informó el pasado domingo en su dirección en internet de que el asteroide no impactará la Tierra y tampoco tendrá efecto alguno en nuestro planeta, pero que los astrónomos están atentos al leve acercamiento del 52768.

Según la SAC, el mayor acercamiento se producirá el día 29 de abril, cerca de las 09:56 GMT, lo que contradice lo que se publica en el USA TODAY.

La entidad científica subraya que cualquier persona con un telescopio pequeño y que sepa apuntarlo hacia el lugar y momento correcto podrá apreciar al asteroide 5276 como una aparente estrella moviéndose muy lentamente.

La SAC aclaró que no existe riesgo alguno de impacto de este asteroide, ya que la roca espacial estaría pasando a 16 veces la distancia Tierra-Luna, pero que no obstante su gran tamaño facilitará verlo con ayuda óptica.

El asteroide no supone riesgo ya que su órbita ha sido calculada para durante al menos los próximos 200 años y su trayectoria no representa peligro.

El Observatorio de Arecibo, municipio de la costa norte de Puerto Rico, sigue de cerca al asteroide 52768 durante el mes de abril, una roca espacial que se desplaza a una velocidad de 19,461 millas por hora (31,320 km/h), es decir a 8.7 kilómetros por segundo.

Las imágenes por radar que serán obtenidas desde el Observatorio de Arecibo permitirán comprender mejor la forma y tamaño de esta roca espacial.

El asteroide 52768 pertenece a una clase o tipo de rocas espaciales llamadas “amor” y se anticipa que después de abril de 2020 regresará a las cercanías de la Tierra en abril de 2079, cuando pasará a 4.6 veces la distancia Tierra-Luna.

De todos los acercamientos de grandes objetos cercanos a la Tierra que ocurren a menos de 5 distancias lunares, el del asteroide 52768 será la roca espacial conocida de mayor tamaño en aproximarse a nuestro planeta durante los próximos doscientos años.

