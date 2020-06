La señora Rosa comparte mala noticia en su cuenta de Instagram

La mamá de Jenni Rivera preocupa a todos por su caída

Dice que casi no podía caminar y le tendrán que poner más inyecciones

Muy querida por los admiradores de la fallecida cantante Jenni Rivera, su mamá, la señora Rosa, preocupa a todos por su caída y compartió en su cuenta de Instragam que casi no podía caminar y que le tendrán que poner más inyecciones.

En un video que hasta el momento tiene casi 40 mil reproducciones, la señora Rosa escribió: “Rodilla, me caí y la doctora me vino a inyectar, casi no podía caminar, me inyectó atrás y adelante, el domingo me pondrá otras”.

“Ay Padre, bendice Padre Santo”, expresó la mamá de Jenni Rivera en el momento que le inyectaban directamente a la rodilla. A pesar de tener su cubrebocas, se distingue su gesto de dolor.

Además de preguntar que era lo que le inyectaban, la señora Rosa le comenta a un miembro de su familia: “Ya ves que me caí y no me he podido aliviar y me vino a sobar Miguel, pero también se enfermó, ojalá que se alivie pronto”.

Ya un poco más relajada, la mamá de Jenni Rivera se dio un tiempo para bromear y halagar a una de sus nietas, aunque seguía recibiendo tratamiento.

Una seguidora compartió su experiencia, además de hacer una petición muy especial: “Señora Rosa, mire, yo tengo osteostritis en mis brazos y me duelen mucho, no los puedo mover bien y mi rodilla me duele también, ¿cree que me pueda conseguir el teléfono de ella, por favor? Gracias, que Dios me la bendiga y se mejore”.

Fiel a su costumbre, la señora Rosa respondió y compartió la información que le solicitaron.

Pero no todo fueron mensajes de aliento o peticiones especiales, ya que una internauta comentó: “Hasta eso lo suben señora, ah, pero es cierto que los Rivera no tienen privacidad, todo lo suben, ay santo”, lo que provocó que la mamá de Jenni Rivera respondiera: “Pues si, es de bendición para los demás, si a ti no te gusta, simplemente bye”.

Una admiradora mostró su preocupación por la caída de la señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, y así se expresó: “¿Sabe? Una caída es una mala señal, su cuerpo le está avisando que algo está mal. Debería ir al doctor para que le hagan un examen físico. Es mi recomendación como enfermera y se lo digo por mi experiencia”.

Alguien más le hizo una pregunta directa a la mamá de Jenni Rivera: “¿Y se le quita el dolor con la inyección?”, a lo que respondió: “Si, ya una vez me puso, pero ahora me caí”.

“Doña Rosa, por favor cuídese mucho, pero mucho, y use bien el tapabocas, por favor, que le tape la nariz”, “Cuídese, Dios la bendiga y proteja. Él está en control”, “Espero se sienta mejor”, “Recupérese, doña Rosa”, “Que se mejore pronto”, “Dios le dé su alivio, señora Rosa, cuídese mucho”, se puede leer en algunos comentarios.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ