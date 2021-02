Adamari López apareció más sexy y presume que adelgazó

La conductora de ‘Hoy Día’ es tachada de ‘enana’ por los seguidores del show

En apretado vestido rojo, Adamari presumió lo que tanto querían de ella: adelgazó

LA CHACHA llegó y con la espada desenvainada mijos, por mi chiquita adorada preciosa, ahora esposa, ahora delgada, ahora nueva conductora, todo nuevo en ella, mi Adamari López, Queen de las chaparritas cuerpo de uva y de qué manera se nos apareció en medio de tanto rumor: adelgazó y en apretado vestido rojo presumiéndolo.

Hoy me pondré a defender todo lo que ha pasado en los últimos días para mi chiquita porque le inventaron crisis matrimonial, luego salió en sesión de fotos con Toni Costa y hasta imágenes de presunta boda que no sabemos si fue o no.

Ahora la chiquita preciosa aparece en la nueva etapa de ‘Un Nuevo Día’, ya sólo llamado ‘Hoy Día’, con un vestido rojo apretado y luciendo como todos se lo pedíamos: delgada.

La obsesión de la gente porque mi chiquita adelgazó y que si engordó y que si adelgazó de nuevo, es tal, que no pasa un momento en una imagen del Instagram del programa en que se lo echan en cara y ahora como ya perdió kilos, me le criticaron su estatura.

Definitivamente mi Adamari López se debe embarrar mantequilla para que todos esos malos comentarios se le resbalen de una manera sorprendente, porque ella con toda la clase del mundo ni responde, ni se amedrenta, ni muestra debilidad de su figura.

Esta mujercita no es nada más un ejemplo para las mujeres latinas que tenemos curvas, sino una sobreviviente del cáncer, además tiene una familia hermosa y tiene la suficiente clase para no dejarse caer por tanta vieja que viene y me le tira odio por ser ella misma.

Ahora mi nena apareció en un apretado vestido rojo para demostrarle a todos que se nos puso las pilas en el ejercicio y para las fotos de la revista ‘Hola!’ pero parece que a la gente nada le embona y al contrario, quisieran criticarla nomás por hacerlo aunque se vea más hermosa que nunca.

La foto es hermosa, ella bella y angelical pero la gente no deja de critica y les voy a dejar lo que me le dijeron, que de ‘farsante’ por el photoshop y hasta de enana no me la bajaron.

“No entiendo porque le hacen tanto filtros”, “Mandaré mis fotos a ese programa, así me adelgazan a mi también en las fotos”, “Bella la enana”, “Te ves muy bien… veo que has rebajado unas cuantas libras”, “Ser gordita no es un delito”, “No es bullying, es querer engañar a sí misma, unos se deben amar y aceptar como es, ese el programa que le hace todos esos retoques”, y así siguieron las críticas para mi nena que recién hizo fotos con su pareja Toni Costa en medio del escándalo por supuesta crisis matrimonial, sigan leyendo mijos…