Adamari López ‘mete acelerador’ a sus rutinas de ejercicio para bajar de peso

La conductora de Un Nuevo Día causa admiración por su dedicación

La presentadora que desde su casa emplea diferente aparatos para poder lograr su objetivo

Adamari López ejercicio. Adamari López, la conductora de Un Nuevo Día ‘mete el acelerador’ a sus rutinas de ejercicio para bajar de peso y causa admiración en las redes sociales.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram del programa matutino que se compartió el siguiente mensaje: “@adamarilopez continúa enfocada en #ElRetoDeAda y compartió la rutina de ejercicio con la que trabaja todo su cuerpo”.

En las fotografías se puede ver a la presentadora que desde su casa emplea diferentes aparatos para poder lograr su objetivo.

Incluso, en una de las postales se ve cómo levanta unas pesas y unas mancuernillas, con ropa adecuada para hacer ejercicio.

La chaparrita ya tiene varios meses con este reto y ha logrado excelentes resultados que se ven en cada una de sus fotografías.

Sin embargo, algunas personas no lo consideran así y de inmediato aprovechan cada publicación para hablar mal de ella.

Una seguidora reconoció el esfuerzo de Adamari López al hacer ejercicio y escribió en la red social: “Adamari nena t felicito, pero sabes que es lo mejor de todo: caminar, solo caminar a diario a la misma hora todos los días y deje de cenar. Yo perdí más de 20 kilos en lo que va la cuarentena y elimina harinas]”.

Alguien más la alentó: “Adamari sigue por tu salud no por tu peso solamente e ignora los comentarios, no dejes que te lastimen, somos más los que te queremos tal como eres, felices que con todo lo que has pasado estás con nosotros y tienes una hermosa familia”.

Y las felicitaciones no faltaron: “Hermosa como siempre, haz lo que puedas no importa lo que opinen, eres bella mi niña hermosa, bendición”.