“Elián vio unas notas tuyas y empezó a gritar que eras una prostituta, que cuando llegara a la casa te iba a correr, que él no te quería con nosotros”. Y por si fuera poco, Edwin le dijo a Kimberly Flores que su otro hijo lloraba cada tercer día por ella, preguntándose en donde se encontraba, a raíz de esto, a la guatemalteca no le quedó de otra más que abandonar el reality de manera definitiva.

Y es que hace unos días, Edwin Luna apareció de la nada en el reality, afirmando que tenía que hablar con su esposa con urgencia, todo esto después de que su familia comenzara a tener diversos problemas, en donde hasta uno de sus hijos mayores afirmaba que ya no quería ver a la guatemalteca después de las notas que le mandaron respecto a ella:

Fue hace unos días atrás cuando se dio a conocer que la modelo guatemalteca, Kimberly Flores abandonaba el reality de la Casa de los Famosos, todo esto después de que su esposo, el cantante de la banda La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna fuera por ella, afirmando que sus hijos y su familia no estaba nada bien.

A pesar de que en ese momento no se supo la razón del porque Kimberly Flores dejó La Casa de los Famosos hasta días después, muchos usuarios aseguraron que se trató debido a que Edwin Luna se había “cansado de ver a su esposa con otros”, siendo el actor Roberto Romano el supuesto tercero en discordia.

A raíz de todo esto, y después de que Edwin Luna fuera por ella a La Casa de los Famosos y se reencontraran, Kimberly Flores manda contundente mensaje a través de redes sociales, en donde reprobó las acusaciones, afirmando que era muy fácil criticar cuando realmente no sabían lo que en verdad estaba pasando.

“Gracias a Dios hay personas mucho más importantes que me hacen seguir acá en las redes, y por ese apoyo en familia seguiremos creciendo con ustedes. No tengo nada más que decir, fin del tema”, finalizó contundente en su mensaje la también cantante Kimberly Flores. PUBLICACIÓN AQUÍ

Para finalizar con su contundente mensaje, la modelo guatemalteca Kimberly Flores agradeció a todas aquellas personas que siempre la apoyaron y que no se dejaron llevar por los comentarios ni rumores que estaban saliendo alrededor de ella, en donde se afirmaba que sostenía una relación adentro de La Casa de los Famosos:

La atacan en su propia publicación

Ante este mensaje de Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, muchos usuarios y seguidores de la guatemalteca comenzaron a llegar, y a pesar de que Kimberly limitó los comentarios en su publicación, hubo internautas que sí lograron publicar y dar su opinión al respecto. Lamentablemente para la pareja estos comentarios no fueron positivos:

“Nadie te señala, tú te prestas para eso”, “JAJAJ ahora ya los amas”, “Tarde o temprano llegarán a una separación sin duda”, “Al final de todo el único ciego es él, no hay peor ciego que el que no quiere ver”, “En fin, la hipocresía”, “Pues ya no te queda otra cosa que decir JAJJA, todo sea por el dinero”, “Salúdame al cuernos”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la publicación.