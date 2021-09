Tras su salida de la Casa de los Famosos, Kimberly Flores aparece en video

Critican a Edwin Luna por no pedirle el divorcio a Kimberly Flores ¿Se están divorciando? Tras salir de la Casa de los Famosos, la modelo Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, aparece en video a un lado del cantante y se confirma las sospechas que muchos tenían, ¿será que el integrante de La Trakalosa y la guatemalteca se están divorciando o su matrimonio mejoró después de que Kimberly se salió del reality? Vaya que las cosas no han pintado nada bien para Kimberly Flores y Edwin Luna, y es que desde que la guatemalteca inició su participación en la Casa de los Famosos se le ha visto involucrada sentimentalmente con e actor Roberto Romano, desatando un sin fin de rumores de una presunta infidelida de parte de la modelo para su esposo, Edwin Luna. La salida de Kimberly Flores de la Casa de los Famosos Y es que, a pesar de que en su momento el cantante de La Trakalosa informó en una entrevista que él nunca iría a sacar a su mujer del reality, las cosas dieron un giro inesperado cuando Edwin Luna apareció en el show y pidió ver a Kimberly Flores para hablar de algo importante con ella, minutos después se confirmaría la salida de la modelo y cantante guatemalteca del show, dejando a sus compañeros impactados por la noticia: "Quiero notificarles que debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de La Casa de los Famosos . Les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución, son situaciones que ella necesita resolver. Más tarde les daré más información, muchas gracias y buenas noches. ", se escuchó en la grabación que dio la información sobre la salida de Flores del programa.

El encuentro entre Edwin Luna y Kimberly Flores Todo parecía indicar que aquella situación personal de la que hablan podría tratarse de los miles de rumores que existían de una posible infidelidad por parte de Kimberly Flores hacía el cantante de La Trakalosa de Monterrey, ya que durante su visita a la Casa de los Famosos, se podía observar a Edwin Luna un poco molesto, algo que pudo haberlo orillado a sacar a Kimberly del show. “Estamos viendo a Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa entrando a la Casa de los Famosos. Ahí está, en el salón especial, donde en unos minutos va a encontrarse con su esposa Kimberly Flores porqué tendrá algo que decirle, algo que comunicarle , algo que comentarle. Obviamente nosotros estaremos al pendiente de todo lo que pase. No solamente de lo que él va a decir, lo que le va a preguntar o le va a pedir, sino también de la reacción de Kimberly, quien no sabe que es lo que está pasando. “, fue lo que dijeron en el programa, antes de cortar las imágenes de todas las salas.

Tras esta escandalosa salida, mucho se comenzó a especular entre los espectadores, en donde se comenzó a especular que probablemente Edwin Luna se había cansado de ser llamado "cornudo" o simplemente ya no quería tener a su esposa más tiempo lejos de él. A días de esta salida, tanto el cantante como Kimberly Flores no habían aparecido públicamente hasta este domingo. De acuerdo con la cuenta de Instagram de @chicapicosa2, se reveló un video en donde aparecía Edwin Luna preparándose para grabar con su banda, sin embargo, lo que más llamó la atención fue ver a Kimberly Flores sentada a un lado de él, provocando que los internautas argumentaran que "la tenía que tener ahí pegadita para que no se le escapara".

En el breve clip se observa como Edwin Luna se estaba preparando con su banda para grabar algo que no especificaron, mientras que Kimberly Flores se encontraba a un lado de él con unos lentes de sol puestos y platicando por teléfono, posteriormente se ve como Edwin Luna aparecía arriba del ring junto a su banda y comenzaban a cantar. Al pie de este video, el cual ya contiene más de 6 mil reproducciones, la cuenta de Instagram de @chicapicosa2 escribió lo siguiente: "Tras la salida de la Casa de los Famosos vemos aquí a Kimberly Flores acompañando a su esposo Edwin Luna", este video provocó un sin fin de reacciones al respecto, en donde seguidores argumentaban que necesitaba a Kimberly a un lado para que no se le fuera con otro.

Tras este video, en donde aparecía Kimberly Flores a un lado de su marido Edwin Luna, muchos seguidores de la cuenta de @chicapicosa2 comenzaron a dejar su opinión, argumentando que debía de tener a la modelo a un lado si no "se le escapaba": "Hahaha que cosas, la debe de tener ahí pegada a un lado si no lo cuernean al pobre". "Él es el hazme reír de todos sus compas JAJAJ", "Pero si la tiene bien checadita JAJAJA", "La tiene que traer checada el pobre, si en cámaras hizo lo que hizo, ahora sola, imagínense", "De pErdida ya se dieron cuenta muchas personas que esta pareja NO ES FELIZ y que todo lo que publican en redes es más falso que la fidelidad de la Kimberly".

Por otro lado, algunos seguidores en el video en donde aparecía Kimberly Flores y Edwin Luna juntos tras la salida de la modelo del reality, argumentaron que Edwin Luna era "del otro bando": "Hahahah, el vato es del otro bando, por eso le vale madr% que a la vieja se la manoseen", comentó un seguidor sin tapujo alguno. Una seguidora argumentó que era "puro show", de algo que se había preparado incluso antes de que Kimberly Flores entrara a la Casa de los Famosos: "Es puro show, ella dijo que los dos iban a entrar juntos, pero él tenía fechas y dijo que no, pero me imagino que él por fuera y ella adentro iban a hacer show por unas semanas y ya", cabe destacar que en su momento, Edwin Luna también había comentado que él iba a estar adentro del reality, pero no se pudo por compromisos de trabajo. VIDEO AQUÍ

"Sabemos porqué se fue" Por otro lado, y situados adentro de la Casa de los Famosos, la salida de Kimberly Flores no solo dejó sorprendidos a los espectadores sino también a sus compañeros, quienes después de enterarse de que la modelo ya no iba a regresar al reality comenzaron a decir el 'por qué' Kimberly se había marchado, y uno de los más afectados por la salida y los comentarios de sus compañeros, fue Roberto Romano. El actor comenzó a reclamarle a Cris, una de las integrantes, diciendo que no deben especificarse sobre una situación por haberla visto hablar con Alicia Machado: "(…) Lo digo y lo sostengo, no tenemos 15 años y cuándo supones o especulas, hablas las cosas de enfrente. Y si te quedas con tus suposiciones en la cabeza, pues bueno … Hay que hablar de frente. ", comentó Romano en la emisión. "Yo escuche que Cris le dijo a Alicia 'Todos sabemos porqué fue'", a lo que corrigió la joven, diciéndole que no fue así: "Lo único que dije fue 'qué bueno que se fue, para que arreglen las cosas'".

¿Le pidió el divorcio? Todo indicaba que las cosas se habían salido de control en La Casa de los Famosos . Verónica Monte, fue la que habló de más y soltó parte de la conversación que Kimberly sostenido con su esposo, mencionando que el cantante le había pedido el divorcio a la Guatemalteca por las cosas que han pasado con algunos de sus compañeros. La amiga de Kim, mencionó que Luna le había pedido el divorcio a su esposa, y ella se lo negó. ¿Será cierto? "Lo logró. Que le pidió el divorcio o algo así, que ella dijo 'No' y se fue corriendo.", Se escucha que Verónica dice a un par de compañeros del Reality Show, sobre la situación de Kimberly Flores con su esposo Edwin Luna; en una parte hace referencia a Alicia Machado, culpándola del supuesto divorcio de la pareja.

¡Les cae mal Roberto! Los usuarios no han parado de comentar sobre la situación que se está desarrollando en La Casa de los Famosos y todos están de acuerdo en una cosa: Roberto Romano, cayó de gracia. Tal parece que han empezado a culparlo sobre la situación que pasó entre Alicia Machado, Kimberly Flores y él, diciendo que ahora 'negaba' todos los hechos cuando había cámaras que probaban lo contrario y que debían dejar de echarle la culpa a Alicia por la salida de Flores. "Ya hartó ese Roberto, si sigue de mitotero lo va a sacar. Nomas anda embarrando.", "Ay no, que flojera ese tipo Romano tan fuerte de cuerpo y tan pocos …", "Este tipo quiere culpar a otro, cuando todo el mundo vio lo que hacían el y la Kardashian guatemalteca, jajaja es bien bajo este tipo. "," Al Roberto hay que darle el show de Chisme No Like , jamás jamás eh conocido alguien tan chismoso. ", mencionaron los usuarios en las redes sociales.