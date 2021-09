“Yo no soy malvada”, dice Karina Banda al escuchar el cólera de la Dra Polo, pero ¿qué hacía allí años atrás antes de ser famosa? ¿También es actriz? ¿Caso Cerrado es una farsa? La gente no tuvo piedad en los comentarios sobre el programa aunque el mismo ya no esté al aire.

“Karina Banda … la de Univision esposa de Carlos Ponce”, “Karina Banda no puedo creerlo”, “Karina Banda qué bárbara Lo único bueno de todo esto es que se sabe que es buena actriz”, “El punto es que se supone que usan actores desconocidos si no se pierde la intención del programa … en fin”, “No lo puedo creer”, expresó la gente.

Festeja el 4 de julio en bikini y a lado de una mujer que es muy parecida a ella

En el TikTok compartido en la cuenta oficial de la Dra. Polo, la “misteriosa” mujer llamó fuertemente la atención de sus seguidores, quienes quedaron encantados al ver a las hermanas juntas disfrutando de una hermosa tarde en bikini, mientras disfrutaban de los festejos del 4 de julio, a tal grado de que internautas desearon estar ahí con ellas:

“Chale, me dieron ganas de estar ahí”, “Doctora inviteeee”, “Son tan bonitas, quisiera estar ahí”, “A disfrutar de la vida, me encanta verlas juntas”, “JAJAJ que divertido es su día, las adoro”, “Verte es una alegría, me encanta el tobogán con delfines jajaja”, “Me encantó la caída jajajaj, feliz 4 de julio”, “JAJAJ son super divertidas, me encantan”. Archivado como: Dra. Polo Caso Cerrado farsa por Karina Banda esposa Carlos Ponce