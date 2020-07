Kim Kardashian | Biografía

Kim Kardashian es una empresaria, modelo y actriz norteamericana que ha ganado fama internacional al participar en un reality show basado en la vida cotidiana de su familia, entre las que se encuentran su madre, Kris Jenner, y sus hermanas Khloe, Kourtney, Kendall y Kylie, con apariciones especiales de su padrastro Bruce Jenner y su hermanos, Rob Kardashian.

Nombre real: Kimberly Noel Kardashian

Kimberly Noel Kardashian Lugar de nacimiento: Los Ángeles, Estados Unidos

Los Ángeles, Estados Unidos Fecha de nacimiento: 21 de octubre de 1980

21 de octubre de 1980 Pareja: Kanye West (2014-presente); Kris Humphries (2011-2013); Damon Thomas (2000-2004)

Kanye West (2014-presente); Kris Humphries (2011-2013); Damon Thomas (2000-2004) Hijos: 4; North, West, Chicago, Psalm

4; North, West, Chicago, Psalm Nacionalidad: Estadounidense

Kimberly Noel Kardashian nació en Los Ángeles, California, el 21 de octubre de 1980. Es hija del fallecido abogado Robert Kardashian y de la empresaria Kris Jenner. Tiene cinco hermanos: Kourtney, Khloe y Rob Kardashian, y Kylie y Kendall Jenner.

A principios de la década de los 2000 fue conocida por incursionar como socialité en los eventos más cotizados de Los Ángeles, rodeandose de celebridades como Paris Hilton y Nicole Ritchie, quienes en ese entonces protagonizaban su propio reality show.

En 2007, salió a la luz un video íntimo que Kardashian había grabado con su entonces novio, el cantante Ray-J. Aunque esto significó un duro golpe para la joven, decidió aprovechar la fama que le había ocasionado este evento, y pronto consiguió un contrato para desarrollar un reality show en el que las cámaras la seguirían en su vida cotidiana y retratarían la relación entre Kim y su familia.

De la noche a la mañana, “Keeping Up With The Kardashians” se convirtió un gran éxito, no solo para la cadena E! Entertainment, que fue la encargada de su producción, sino también para todos los integrantes de las familias Kardashian y Jenner.

La fama que la familia logró conseguir se fue trasladando poco a poco hacia otras empresas: Kim y Kourtney abrieron una tienda de ropa llamada D-A-S-H; las hermanas Kardashian crearon una marca de ropa para bebés; Kylie se consagró como una magnate del maquillaje, mientras que su hermana Kendall comenzó a incursionar en las pasarelas más importantes del mundo del modelaje.

En el año 2008, ya siendo una figura reconocida en Hollywood, Kim aceptó la propuesta de participar en el concurso de baile “Dancing With The Stars”, y aunque no destacó entre los concursantes, sí consiguió posicionarse como una de las estrellas a seguir.

En el mismo año, actuó en su primera película, llamada “Disaster Movie”, en la que interpretó al personaje de Lisa; como actriz, también se le ha podido ver en episodios de series como “CSI: NY”, “Deep In The Valley”, “Beyond The Break y Drop Dead Diva”, entre otras.

Aunque ha tenido participaciones especiales en algunas series, se ha mantenido enfocada a retratar su vida por medio de “Keeping Up With The Kardashians” y los varios spin-offs que de ella han derivado, como “Kourtney and Kim Take Miami”, “Kourtney and Kim Take New York” y “Khloe and Kim Take The Hamptons”.

Como empresaria, ha lanzado al mercado varias líneas de ropa, perfume, DVD de ejercicios en casa, bronceadores, joyería, maquillaje y productos para el cuidado de la piel, entre otros, con los cuales ha obtenido un gran éxito.

Programas de televisión

Año Título Participación 2007 Keeping Up With The Kardashians Ella misma 2007 Kim Kardashian, Super Star Ella misma 2008 Dancing with the stars Concursante 2008 Disaster movie Lisa 2009 Kourtney and Kim Take Miami Ella misma 2009 CSI: NY Debbie Fallon 2009 Deep In The Valley Summa Eve 2009 How I Met Your Mother Ella misma 2009 Beyond The Break Elle 2011 Kourtney and Kim Take New York Ella misma 2012 Drop Dead Diva Nikki 2013 Tyler Perry’s Temptation Ava 2014 2 Broke Girls Ella misma 2014 American Dad Alien 2014 Khloe and Kim Take The Hamptons Ella misma 2018 Ocean’s 8 Ella misma

Premios

2010: Teen Choice Award en la categoría “Estrella femenina en un reality”

2010: People’s Choice Awards en la categoría “Placer culposo favorito”

2011: Teen Choice Award en la categoría “Mejor reality show”

2011: Teen Choice Award en la categoría “Estrella femenina en un reality”

2012: Teen Choice Award en la categoría “Estrella femenina en un reality”

2012: People’s Choice Awards en la categoría “Estrella favorita de reality”

2012: Teen Choice Award en la categoría “Mejor reality show”

2013: Teen Choice Award en la categoría “Mejor reality show”

2014: Teen Choice Award en la categoría “Estrella femenina en un reality”

2014: Teen Choice Award en la categoría “Mejor reality show”

2015: Teen Choice Award en la categoría “Estrella femenina en un reality”

Vida privada de Kim Kardashian



Kim Kardashian ha estado casada en tres ocasiones. La primera de ellas fue con el productor musical Damon Thomas, cuando Kardashian tenía apenas 19 años. Este matrimonio terminó en 2004, cuando la empresaria y socialité acusó a su pareja de cometer abuso físico y emocional en contra de ella, así como de presentar un serio problema con el abuso de sustancias.

Años más tarde, y ya encontrándose en la cúspide de su carrera como estrella de televisión, en 2011 Kim contrajo matrimonio con el basquetbolista Kris Humphries, con quien tenía once meses de relación y de quien se divorció 72 días después de la ceremonia que fue televisada y transmitida en su programa de televisión.

Durante todo este tiempo, Kim había mantenido una relación de amistad con el cantante Kanye West, sin embargo, no fue sino hasta 2012 que comenzaron una relación sentimental. Ese mismo año, anunciaron que esperaban a su primera hija, North, quien nació el 15 de junio de 2013.

West y Kardashian tienen cuatro hijos en común: North, Saint, Chicago y Psalm; los dos últimos nacieron vía vientre de alquiler, debido a que Kim había sido previamente diagnosticada con una condición médica que podría poner en riesgo su vida en caso de embarazo.