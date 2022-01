Triste noticia en el mundo del espectáculo de Estados Unidos

En las primeras horas de hoy, se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Kathryn Kates, quien es recordada por su participación en la serie Orange is the New Black

“Ella siempre será recordada y adorada en nuestros corazones”, expresaron en redes sociales

Tal parece que las malas noticias en el mundo del espectáculo, ahora en Estados Unidos, no tienen fin, pues en las primeras horas de hoy se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Kathryn Kates, quien es recordada por su participación en la serie Orange is the New Black, así como en Seinfeld.

Fue a través de las redes sociales de la agencia de talentos que representaba a la artista que se informó sobre su deceso: “Nuestra poderosa Kathyrn Kates ha fallecido. Siempre será recordada y adorada en nuestros corazones como la poderosa fuerza de la naturaleza que fue. Le encantaba este oficio y tenía la paciencia suficiente para llenar 10 barcos. Un verdadero icono. Te extrañaremos”.

Descanse en paz, Kathryn Kates de Orange is The New Black

De acuerdo con información de People en español, la actriz, quien nació en Nueva York, murió a los 73 años de edad en Florida tras una larga lucha contra el cáncer. Además de Orange is the New Black y Seinfeld, Kathryn Kates participó en Law & Order: Special Victims Unit.

Una de sus actuaciones más recientes fue en la película The many saints of Newark, la cual se inspiró en The Sopranos, serie de gran éxito, y donde interpretó al personaje de Angie DeCarlo. También, la actriz tuvo destacadas intervenciones en las series Shades of Blue, Matlock, Caroline in the city y Lizzie McGuire.