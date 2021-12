Rosie Rivera confesó cómo se siente

Tras la polémica suscitada luego de que los hijos de Jenni Rivera señalaron a sus tíos Juan y Rosie Rivera por un supuesto manejo indebido de la empresa Jenni Rivera Enterpise, Juan Rivera compartió un video en el que se pudo ver a Rosie entre lágrimas explicando cómo se siente.

“Me fijé que mucha gente no está. Ayer me fijé que mucha familia no me sigue, no voy a decir mucho, yo pensé que solo perdí a los hijos de Jenni. Y eso rompe mi corazón. Yo sabía que perdí a Lupe y a Gustavo hace unos años. Y te pones a pensar quién más no cree en mí, y tu mente empieza a rodar”, confesó. Archivado como: Kassey Rivera hija de Rosie Rivera