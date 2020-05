La exlavandera la está pasando mal

Karla Panini fue despedida de su trabajo en una estación de radio

Por si fuera poco, aseguran que su esposo, Américo Garza, la engañó con la conductora Fabiola Martínez

¿Karma? La exlavandera Karla Panini recibe malas noticias al mismo tiempo: además de quedarse sin trabajo en una estación de radio en Monterrey, Nuevo León, en México, aseguran que su esposo, Américo Garza, la engañó con la conductora Fabiola Martínez.

Parece que no le han salido bien las cosas en los últimos días a la exlavandera Karla Panini, pues recientemente, la familia de la comediante Karla Luna, quien falleció en 2017 a causa de cáncer de útero y que fuera la “mejor amiga” de Panini, compartió una grabación del 2014 donde se escucha cómo Luna les reclama a su aún esposo, Américo Garza, y a la exlavandera por haberla traicionado.

Después del fallecimiento de la comediante, y ya casados Américo Garza y Karla Panini, la familia de Karla Luna aseguró que no han podido ver a las pequeñas Nina Victoria y Sara Valentina Garza Luna, hijas de Karla Luna y Américo Garza, salvo en contadas ocasiones y siempre con supervisión, por lo que los insultos a la exlavandera Karla Panini parecen no terminar por parte del público.

Y ahora, en una historia que parece no tener fin, el periodista argentino Javier Ceriani, a través de su cuenta de Instagram, cuenta en primer lugar lo siguiente: “Despidos!!! La gente en Monterrey festeja!!! Bueno, no son las nueve de la noche, pero me ganó la emoción. Los despidieron. Deja tu aplauso aquí abajo y digan amén, hermanos”.

A lo que se refería Javier Ceriani con este mensaje es a una imagen que compartió y en la que se puede leer: “Karla Panini y Javier Villarreal fueron despedidos de EXA 97.3 FM Monterrey y la pregunta ahora es ¿acaso es injustificado? Hasta hace poco, Panini había comentado en un ‘live’ con Villarreal de que su empresa la apoyaba, pese a los ataques que recibía en su persona y que hasta le permitían hablar de su religión cristiana”.

Pero, por si faltaba más para Karla Panini, en la cuenta de Instagram de Chica picosa, está disponible una entrevista que dio Fabiola Martínez, la supuesta amante de Américo Garza, en la que confirma que tuvo una relación con él.

“Me han estado buscando y yo no sé ni por qué”, comentó Fabiola Martínez, y a la pregunta de por qué cree que la estén relacionando con toda la polémica de Karla Panini, la conductora respondió:

“Yo no sé de dónde salió mi nombre, yo lo que he estado viendo mucho es que unas personas dicen que yo estoy haciendo esto para ayudar a Karla Panini para que salga bien librada. Yo, la verdad no soy amiga de la señora, eso si quiero que se recalque y si quiero que se aclare esto, ella y yo no somos amigas”.

Al preguntarle a Fabiola Martínez si conocía a Américo Garza, sin dudar dijo: “Si, claro, si lo conozco”, pero aclaró que no lleva una amistad con él.