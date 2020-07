Karla Martínez reaparece en el programa Despierta América

La presentadora lo cuenta todo sobre su salud y la prueba del coronavirus

Recientemente su compañero Alan Tacher y su esposa dieron positivo al Covid-19

Karla Martínez reaparece en el programa Despierta América y lo cuenta todo sobre su salud y la prueba del coronavirus.

La presentadora ha preocupado a más de uno ya que desde hace unos días viene presentando síntomas comunes de la gripe y se había tenido que ausentar del programa.

Apenas ayer, su compañero de elenco, Alan Tacher, anunció que él y su esposa habían dado positivo al Covid-19.

Es por esto que el equipo se encuentra trasmitiendo el programa desde sus hogares y así también lo hizo Karla Martínez.

En su reaparición ante las pantallas, sus compañeros le preguntaron “¿cómo estás? ¿cómo te sientes?” y ella confesó “un poquito congestionada, tengo síntomas de gripe”.

Agregó que todavía se encuentra a la espera de los resultados de su prueba de Covid-19.

Sin embargo, dijo: “yo tengo toda la actitud, tengo mucha fe como siempre, estoy tranquila y que sea lo que Dios quiera, aquí estamos para nuestra gente”.

La presentadora permaneció el día de hoy en el programa con el afán de trabajar, de distraerse y, por supuesto, de entretener a su público.

Desde que se conoció que Alan Tacher se había contagiado con el virus, Univision decidió enviar a casa a sus talentos.

Además, les exigieron a todo su personal que se realizaran la prueba para confirmar si tenían o no coronavirus.

Todos los presentadores de Despierta América se encuentran, al igual que Karla, a la espera de los resultados.

Karla Martínez reaparece y cuenta cómo está de salud

La presentadora ya había adelantado un poco sobre su estado de salud en una publicación que realizó a través de Instagram ayer en la noche.

“Les escribo para decirles que estoy bien. Estoy en casa porque ayer en la madrugada me sentí mal, tengo síntomas de una gripe; congestión, dolor en el cuerpo y he tenido un poco de fiebre. Ayer mismo me hice la prueba de COVID-19 y me dijeron que los resultados tardan en llegar”, escribió.

También se comprometió a compartir los resultados de su prueba cuando los tuviera.

“No he estado en el programa porque por momentos me siento con ánimo y de repente me siento débil y sin energía… Solo quería decirles que estoy bien, positiva como siempre y muy tranquila. Dios siempre ha estado en control de mi vida, al igual que lo está en estos momentos. Cualquiera que sea el resultado, tengo fe en que todo va a estar bien. Gracias por su muestras de cariño, su apoyo, y sus oraciones. Cuídense mucho y Dios los bendiga!”, agregó.

Su mensaje ha preocupado a sus amigos y fanáticos, quienes de inmediato reaccionaron con palabras de aliento.

Como Lili Estefan que escribió: “Karlita cuídate muchooooooo!!!! Te mando besosss y que te mejores pronto”.

“Bendiciones querida Karliuxx”, dijo Chiquinquirá Delgado.

Mientras que Ana Patricia comentó: “Te mandamos muchos besitos y abrazos, todo va a estar bien prometo Dios. Te queremos mucho!”

Sus seguidores también pidieron a Dios por su salud y le expresaron su solidaridad.

“Karla que Dios te cuide y bendiga, vas a estar bien”, “Dios con karlita, Dios te cuide”, “Dios te proteja de todo mal carlita, bendiciones”, “Dios te bendiga Carlita”, “Que te mejores pronto Carlita hermosa, Dios te proteja a ti y a tu familia”, le escribieron.