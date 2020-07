Tras confirmar que tienen coronavirus, se destapa cuál fue el ‘error’ que cometieron Alan Tacher y su esposa para contagiarse

Se destapa cuál fue el ‘error’ que cometieron Alan Tacher y su esposa

El conductor de Despierta América informó que se contagió de coronavirus, al igual que Cristy Bernal

Aislados de sus hijos, contaron cómo se sienten y cómo recibieron la noticia

Y siguen los contagios. Tras confirmar que tienen coronavirus, se destapa cuál fue el error que cometieron Alan Tacher y su esposa, Cristy Bernal, para contagiarse.

En un enlace que realizó el Dr. Juan Rivera, corresponsal médico de Univisión, con Alan Tacher y su esposa, Cristy Bernal, y que puede verse en la cuenta oficial de Instagram del programa Despierta América, el conductor contó cómo se sienten y cómo recibieron la noticia mientras están aislados de sus hijos.

En primer lugar, el Dr. Juan Rivera les dijo tanto a Alan Tacher como a su esposa que para tener coronavirus se ven espectaculares, a lo que el conductor le agradeció, al igual que al Dr. Carlos y Dr. Marlo, quienes también están presentes en este enlace.

“Han sido fundamentales tanto Dr. Juan como Dr. Marlo para que empecemos a salir de esta situación que no esperábamos”, expresó Alan Tacher, y a la pregunta del Dr. Juan Rivera que dónde creían que se habían contagiado de coronavirus, respondió:

“La verdad que no sabemos porque la rutina es la misma que hacemos ahí en Despierta América, quizás algún restaurante al que hayamos ido, pero estaba súper con distancia, súper con mascarilla todo el tiempo, súper bien protegidos, limpiándonos las manos, no sabemos en realidad en donde, lo que pasa es que esta semana pasada yo ahí un poco en el programa, no me acuerdo si hasta te lo comenté, que siempre está esa ansiedad de que piensas que uno tiene algo en la garganta”.

El conductor de Despierta América dijo que cuando respiraba sentía que le faltaba el aire, pero muy leve, mientras que su esposa comenzó a sentir dolor en el cuerpo, pero que nunca pensaron que se tratara de coronavirus.

Por su parte, el Dr. Juan Rivera les preguntó si dentro de sus síntomas han tenido fiebre, pérdida del olfato, tos o dificultad para respirar, a lo que Alan Tacher respondió que él y su esposa tomaron la decisión de hacerse la prueba del coronavirus por precaución, y hasta el mismo doctor que se las hizo les dijo que se veían ‘perfectos’.

“Donde nos preocupamos ya fue el lunes porque Cristy perdió el olfato, ya perdió el gusto, nos dolía la cabeza, a mí lo que más me ha dolido es la cabeza casi todo el tiempo durante esta situación, un poco el cuerpo cortado, y Cristy es la que más ha sufrido la tos”, compartió Alan Tacher, mientras que su esposa aseguró que todos los síntomas han sido leves, pero no con esto quiere decir que esto no es nada ni que no se sienta feo.

