Kanye West abandona fugaz carrera a la presidencia, según reporte

Un reciente reporte informa que el rapero Kanye West habría abandonado su candidatura presidencial 2020, la cual anunció sorpresivamente el pasado 4 de Julio, lo que significó un retiro público al apoyo hacia el presidente Donald Trump.

La campaña del artista de 43 años habría sido suspendida menos de dos semanas después de que conmocionó a la nación con un tweet que confirmó su decisión de postularse para presidente de los Estados Unidos en noviembre próximo.

Según Fox News, citando a un “especialista en votación” llamado Steve Kramer, West ya está fuera después de que el fundador de Yeezy contratara “personal voluntario como pagado” para ayudarlo a conseguir firmas en Florida y el Sur Carolina para llevarlo a la boleta.

El equipo de campaña de West necesitaba 132 mil 781 firmas válidas de votantes de Florida antes de este 15 de julio, una fecha límite de votación para poder incluirlo en la boleta electoral presidencial del próximo noviembre, según las leyes electorales.

El rapero, que una vez elogió al presidente Donald Trump y dijo que los dos comparten “energía de dragón”, le dijo a Forbes que está “quitándose la gorra roja”, una referencia a la que usa la campaña de Trump “Make America Great Again”.

En una historia publicada el miércoles, West también insistió en que su anuncio del fin de semana de que se postulará para presidente no era una maniobra para despertar el interés en un próximo álbum.

