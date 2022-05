Juliette Pardau habla en exclusiva de su nueva serie

La actriz venezolana rompe el silencio sobre “Hasta que la Plata Nos Separe”

La novela colombiana puedes disfrutarla por la cadena de Telemundo Juliette Pardau La Pajarita. Hasta que la Plata Nos Separe relata la historia de amor de Rafael Méndez, un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado, una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que terminará volcando sus vidas por completo. Juliette Pardau interpreta a Vicky mejor conocida como “La Pajarita” es la novia de Rafael (Sebastián Martínez). Llevan tres años juntos y, aunque su familia no ve con buenos ojos la relación porque el hombre no tiene un centavo, para ella es su futuro esposo. Es buena administrando la carnicería familiar. Es una joven protegida por su padre y sus dos hermanos mayores. Es hermosa, caprichosa, y todo lo consigue con berrinches. Rafael está loco por ella a pesar de sus celos y de su familia. Ahora la actriz y cantante venezolana habla en exclusiva para Mundo Hispánico. ¿Cuéntanos cómo te llegó el ofrecimiento y los retos que representa ser la Pajarita? “Primero, el miedo profundo que me dio, pero debo decir que a lo largo de mi carrera he entendido que mientras más miedo te da, más sabroso va a ser más sabroso de interpretar, más chévere el resultado. Creo que cuando uno se confía comete un error. Yo acababa de terminar un proyecto que me puso ciertas limitaciones, de hecho, porque también era un antagónico y también tenía un tono de voz particular”. “Para mí en el proceso creativo no puedes recurrir a estas cosas que te funcionen y te van a funcionar en ese personaje, pues no existen. Y aparte pues el hecho de que para muchos ya era un personaje conocido, yo decidí abordarlo desde mi más pura intuición y por supuesto de la mano de mis directores, porque pues esa es la función de un director en una producción. Entonces fue un proceso creativo muy bonito, muy exigente, por supuesto, porque entendemos por exigente nada que alguien esté pidiendo directamente, sino lo que yo quiero mostrar también como actriz y entendiendo la dimensión del personaje que me están entregando”.

Juliette Pardau La Pajarita: A la pajarita la definen un poco como tóxica y caprichosa. ¿Tu has dicho que no eres ese nivel de tóxica? “No y mira, soy hija única, mucha gente piensa que como hija única podría hacerlo, pero no, además es muy interesante porque cuando este personaje aparece en la televisión colombiana no existía el término tóxica. Realmente era una mujer celosa y los celos tienen un espectro muy amplio”. “A veces hasta son válidos, porque los celos son inseguridades. Las inseguridades también tienen un origen y a veces tiene todo el sentido, no? Entonces yo no lo veo como con una connotación negativa. Claro, cuando ya ahora el termino es tóxica o intensa. Hace unos años, cuando todavía no se sabía que se podía llamar a estos personajes tóxicos, empezamos por intensa”. Archivado como: Juliette Pardau La Pajarita

Juliette Pardau La Pajarita: Con Sebastián, ya habías trabajado con él, ¿Cómo fue ese reencuentro con él? “No, ha sido un reencuentro maravilloso y los cambios, pues son no son tan notorios en cuanto a su forma de ser como compañero de trabajo, porque acabamos de trabajar literal. Hace dos años creo que estuvimos grabando, nos agarró la pandemia, todos grabando ese proyecto, paramos, pero nos conectábamos por zum, hicimos una versión de la historia, se llamaba Quererte en Casa”. “La historia al aire se llamaba para quererte y se hizo una versión en confinamiento. O sea, estuvimos en un proceso creativo constante, a pesar del encierro y a pesar de todo lo que le pasó a la humanidad, digamos. Entonces tuvimos la oportunidad de construir unos códigos muy chéveres que hoy recobramos y justo le comentaba a Mónica en la entrevista anterior que yo nunca había repetido con algún compañero y menos siendo pareja en la sesión”. Archivado como: Juliette Pardau La Pajarita

¿Hacer un personaje como hija única que tiene hermanos. De alguna forma se compensa la ausencia de hermanos? “Sí, sabes que sí, y yo insisto sobre esa frase. A mí la ficción me ha regalado muchísimas cosas que me llenan el alma. Yo perdí a mi papá y la ficción siempre me regaló unos papás maravillosos. O sea, muy chistoso, porque todos mis personajes tienen unos papás divinos, entrañables. No hay ningún tipo de sordidez, porque es como si la vida me regalara, así sería tu relación con tu papá hoy en día y ha sido muy bonito”. “Ni hablar de los hermanos. En el caso de Rodrigo y Julián son unos compañeros muy divertidos. Además, yo no paro de reír y eso ha sido muy bonito porque esta es una familia muy peculiar que también tiene sus momentos de tensión, porque es que estos hombres son muy machistas”. Archivado como: Juliette Pardau La Pajarita