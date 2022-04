¿Terminó su relación?

Julián Gil y Valeria Marín dan sorprendente mensaje

La pareja anunció el fin de su noviazgo… ¿por fútbol? ¡TERMINAN EL NOVIAZGO! Julián Gil y Valeria Marín, anunciaron que pone fin a su relación después de dos años de estar juntos. La pareja, compartió un video en redes sociales donde informan que deben romper su noviazgo debido a un problema que les ocasionó ‘el fin de la paz en su hogar’. En el video, la comentarista de deportes y el actor, señalaron que ‘fue una relación muy bonita’ pero llegó la hora de soltar’. La pareja, anunció que llevan peleando bastante tiempo e inclusive, la comentarista de deportes aseguró que mantener una relación con el actor era un “asunto difícil” por lo que decidió romper la relación. En el video, explican que la causa del rompimiento puede tener un cambio si el actor toma una decisión. ¿SE LES ACABÓ EL AMOR? A través de redes sociales, el actor anunció su rompimiento con la comentarista de deportes, Valeria Marín, con quien sostiene una relación desde hace dos años y han mantenido un sólido compromiso. En la descripción del video, la pareja anunció que hay una razón de peso que les hace querer dar fin a su noviazgo y por ello, piden el respeto del público. “Comunicado Oficial: Con mucho cariño y respeto @juliangil y yo hemos decididos por salud poner una pausa (con una razón de peso) a nuestra linda relación… hasta por lo menos lo que era hoy a las 10 a.m.”, informó Valeria Marín en su cuenta de Instagram donde compartió el video donde explican los motivos del fin de su noviazgo.

Julián Gil anuncia separación: ¿Qué pasó con la pareja? En el video que compartieron, Julián Gil anuncia que es importante para ambos compartir una noticia que es fundamental y que, les interesa que el público conozca. Aunque, en un principio sorprendió el comunicado final de Valeria Marín, las personas comenzaron a sospechar lo que podría haber sido la razón del rompimiento y cierto futbolista tendría la 'culpa'. "Hola, hoy 1 de abril, pues queremos notificarles algo que nos da mucho sentimiento y que de alguna manera, es importante compartirlo con ustedes.", empezó el video Julián Gil para explicar el fin de su relación con la periodista, Valeria Marín. En el video, la joven pareja se encuentra seria mientras dan a conocer las razones de su rompimiento.

Julián Gil anuncia separación: ¿Por caminos diferentes? Valeria Marín, expresó que compartían ese video debido a que el público siempre había sido parte de su relación y con ellos, habían compartido una infinidad de momentos en los dos años que llevan de relación. Por ello, dan a conocer que a partir de las diez de la mañana, se dieron cuenta que sus caminos "iban por diferentes lados", lo que les llevó a tomar la decisión de romper su relación. "Desde un principio, ustedes han sido parte de esta relación, han tenido conocimiento y se lo hemos compartido con mucho gusto, alrededor de dos años y cachito. Pero bueno, desgraciadamente no creímos que iba a llegar este momento, en este tiempo de convivencia hoy nos dimos cuenta a las 10 de la mañana, pues nos dimos cuenta que nuestros caminos van… vamos en distintos caminos, vamos a lugares diferentes. ", expresó Marín en el video.

Julián Gil anuncia separación: ¿Por discusiones? En la discusión, la comentarista de deportes anunció que les había costado demasiado trabajo poder llegar a un acuerdo pero después de estar discutiendo constantemente, se dieron cuenta que lo mejor sería dejar la relación atrás. Julián, respondió que no habían estado discutiendo pero afirmó que Valeria, es la que ha estado peleando constantemente y no "hay paz" en su hogar. "Nos costó mucho trabajo tomar esta decisión. Pero, después de estar discutiendo continuamente, algo que no nos pasaba…", comentó Marín en el video a lo que Julián Gil contestó: "No, algo que no nos pasaba. No hemos discutido, porque obviamente hemos tenido una relación muy linda, pero debes ser sincera con la gente. Desde hoy, han pasado 12 horas desde que no hay paz en la casa.", anunció.

Rompen su relación… ¿por el fútbol? En un principio, el video hace pensar que realmente están anunciando un rompimiento oficial… pero, hubo un pequeño detalle que hizo a los demás internautas dudar de ese rompimiento. La pareja, destacó el 'fin de su relación' el 1 de abril, mejor conocido como el "April Fools", donde se acostumbra a jugar bromas "bastante creativas" y dar "noticias inesperadas". En esta ocasión, fue Gil quien señaló que el fin de su relación, se debía a que México fue seleccionado en el grupo C para el Mundial, y Argentina está en el mismo grupo. "¿Por qué? porque a las 10 de la mañana la señora se enteró que México queda en el grupo C, en el grupo C donde está Argentina y el verdugo de México siempre ha sido Argentina. Y desde que inició el mundial dijo que le iba a ir a Argentina, que tiene el corazón dividido entre México y Argentina.", anunció Gil.

¿Difícil tener una relación con el actor? Valeria, informó que es sumamente difícil tener una relación con el actor. La joven periodista, informó que nunca sabía es que momento Julián iba a cambiar de parecer en torno a los equipos de fútbol y de que país era su favorito; la comentarista, anunció que no han parado de discutir por el próximo juego de México y Argentina. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ “¿Puedo aclarar algo? Quiero aclarar que es muy difícil tener una relación con Julián Gil. Porque no sé en qué momento… porque se que es Julián Gil del mundo entero; porque no sé en qué momento estamos con Puerto Rico, estamos con Estados Unidos y hoy, precisamente estamos con Argentina y vas contra México y no hemos parado de discutir.”, declaró Valeria en el video.

¿Tiene razón Gil? En el video, Julián Gil expresa que es el argentino pero que parte de su vida vivió en Venezuela y también residió en Puerto Rico; además, cuenta con la nacionalidad estadounidense por lo que se siente identificado con Estados Unidos. Por esas razones, Valeria le contesta sarcásticamente sobre su nacionalidad. Gil, aclara que siente un gran cariño por México pero aún así le va a Argentina en el Mundial de Fútbol. “Todo el mundo sabe que yo soy argentino, que nací en Argentina. Pero, estuve gran parte de mi vida en Venezuela, estuve muchísimos años en Puerto Rico, pero mi pasaporte es americano.”, expresó Gil a lo que contestó Marín: “A bueno, pues mi tatarabuelo es francés…”, y Gil señaló rápidamente: “Porque soy ciudadano americano. Tengo un hijo mexicano, una novia mexicana y tengo muchísimos sentimientos que me ligan con México”, compartió.

¿Un rompimiento fugaz? En el video, Julián señala que su relación queda “suspendida” hasta el 27 de noviembre, cuando haya un finalista de la selección de fútbol entre ambos países. Julián, señala que todo el mundo sabe que ama a Messi y que confía en que Argentina le gane a México; por ello, Valeria le recuerda que no regresarán el 27 de noviembre, debido a que si gana Argentina no regresará con el actor. “Pero, aunque eso pase yo le voy a ir a Argentina y yo me vinculó sentimentalmente con Argentina, todo el mundo sabe el amor que le tengo a Messi. Así que desde hoy, nuestra relación se termina y quizá hablemos el 27 de noviembre.”, dijo Gil. A lo que rápidamente, Valeria refutó: “Quizás, porque si México le gana a Argentina tu no vas a querer seguir conmigo, y si Argentina le gana a México yo no voy a querer seguir contigo. Así que tentativamente, podría ser el 27 de noviembre. Por cierto, qué bonita gorra.”, señaló antes de finalizar el video.