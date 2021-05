Muestra el enojo con sus hermanos

“Me acaba de llegar un screenshot de mi hermana, dice que todo lo que digo es falso, y que ojalá no manchara el nombre de mi padre“. En ese momento empezó a nombrar a sus hermanos quienes según sus palabras cada uno había recibido al menos una casa, y dijo los lugares donde los hijos de Joan Sebastian tienen sus viviendas.

“Yo fui criada en un matrimonio en donde si yo digo las cosas falsas, la verdad yo no gano nada, yo vivo muy bien, pero no por eso no me pertenece lo que mi papá me dejó. A mí no me han dado nada”, dijo la joven. Juliana afirmó que ella no esta manchando el nombre de su padre sino que solamente esta siendo sincera.