Juez bloquea regla que iba a quitarle ‘food stamps’ a 700 mil beneficiarios

Un juez federal ha emitido una orden judicial que impide que la Administración de Donald Trump adopte un cambio de regla que obligaría a casi 700,000 estadounidenses a dejar los ‘food stamps’ o cupones de alimentos, oficialmente conocidos como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP en inglés). El cambio de regla estaba programado para iniciar el 1 de abril.

En un fallo emitido el viernes por la noche en Washington, D.C., el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos Beryl Howell calificó el cambio de reglas de los ‘food stamps’ como caprichoso, arbitrario y probablemente ilegal, según reseñó NPR este sábado.

El cambio de la regla habría requerido que los adultos aptos sin hijos trabajen al menos 20 horas a la semana para calificar para los beneficios de ‘food stamps’ en los últimos tres meses. También tendría la capacidad habitual de los estados limitados de renunciar a esos requisitos dependiendo de las condiciones económicas. El mandato preliminar preservará esa flexibilidad.

A rule change that would force nearly 700,000 Americans off food stamps was set to take effect April 1.

But on Friday, a federal judge blocked the Trump administration from adopting it, citing concerns about the effects of the coronavirus. https://t.co/GFBEscKngL

— NPR (@NPR) March 14, 2020