“Y ahí estaba este juego de sala. Yo soy una persona que se queda apegado a muchas cosas y me quedé con esto y se me ha hecho muy difícil deshacerme de él después del accidente de mi hermana, pero creo que ya es tiempo”, reveló el productor musical sin poder evitar entristecerse un poco.

“Lo material no importa”, asegura Juan Rivera

“Estoy llegando a un punto donde en realidad lo material no importa, el trabajo que he hecho no importa. Adentro de esa vitrina tengo todos los trabajos que he hecho para mi hermana, y en realidad, desafortunadamente, ya no los ocupo”, dijo Juan Rivera, quien ha cambiado su tono de voz en esta parte del video.

A continuación, el hermano de Jenni Rivera expresó que ahora quiere estar más tranquilo y los recuerdos que le dejó La Diva de la Banda son más que suficientes para él. Y cuando nadie lo esperaba, aseguró que no sabe si trabajará más adelante en algún proyecto para las empresas de su hermana, incluso, no sabe si quiere hacerlo.