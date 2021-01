Juan Rivera dice que su familia tuvo un accidente en la camioneta

Su hijo Johnny fue el que tuvo la volcadura mientras iba manejando

El video fue publicado en las redes sociales de Juan Rivera

A través de las redes sociales, el hermano de Jenni Rivera, Juan Rivera, publicó un video donde cuenta que su hijo tuvo un fuerte accidente en la camioneta que se le había regalado.

En su cuenta de Instagram, compartió parte del clip donde solo se muestra el vehículo dañado, con los vidrios rotos y donde explica que en el momento del accidente, dio una vuelta completa.

Junto a la publicación dejo un pequeño encabezado donde dice lo que pasó: “Esta semana fue muy trágica para mi familia y para mí… un accidente que nos cambió!”.

ACCIDENTE DE SU HIJO JOHNNY

“Ha sido una semana sumamente fuerte de emociones de altas y bajas, a mi hijo le dimos una camioneta para su graduación, y mientras estábamos en una junta, mi esposa recibe una llamada de Johnny y nos dice que se había volteado la camioneta”, menciono al principio del video.

En ese momento dice que abandonaron la junta en la que se encontraban él y su mujer, y fueron de inmediatamente al lugar del accidente bien preocupados por su hijo.

“No sabemos exactamente qué pasó, ahorita vamos a ir al lugar del accidente, pero esa llanta creo que fue el motivo, todas las llantas están intactas, se golpeó toda la camioneta, todos los cristales tronaron”, afirmó.

Juan Rivera en el video muestra la condición del vehículo abriendo las puertas y ya no pueden cerrarse y explica que la camioneta se volteó y por eso tuvo esos golpes.

“La gente va a decir lo que va a decir, siempre tiene una opinión, pero había paramédicos, policías y testigos, mi hijo no toma, no se droga, no fuma mota, venía a velocidad de 45 millas por hora, entonces la velocidad no fue”.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ