Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera recuerda las cartas que la cantante le escribía cuando estaba en la cárcel

Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera, recuerda el legado de su hermana

Juan Rivera confiesa que aún lee las cartas que le escribía su hermana cuando estaba en la cárcel.

Su padre confiesa que puede que exista otra Jenni pero para eso tendría que pasar por lo mismo que su hija.

A su octavo aniversario luctuoso, Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera recuerda las cartas que su hermana le escribía cuando él se encontraba en la cárcel y argumenta que sí podría haber otra Jenni Rivera pero que tendría que ser una mujer que luchó demasiado como su hermana.

La melancolía reinó en los corazones de todos el pasado 9 de diciembre cuando se cumplieron los 8 años del fallecimiento de la Diva de la Banda, Jenni Rivera, dejando un terrible espacio en los corazones de sus familiares.

Ante este aniversario, su hermano, Juan Rivera recordó a la Gran Señora en un video publicado en su cuenta de YouTube, en donde el también cantante argumentó que aún recodaba todas las cartas que Jenni le escribía cuando él se encontraba en la cárcel.

En su reciente video, titulado “Sigo leyendo las cartas de Jenni” Juan Rivera contaba algunas anécdotas, en donde el también hermano de Lupillo Rivera recordaba cuando su hermana le escribía algunas cartas cuando él estuvo preso.

Fue en febrero de 1995 cuando Juan Rivera estuvo encarcelado a sus 17 años por posesión de drogas, quien, posteriormente en el año 2017, para una entrevista en el canal de Telemundo confesó que tras este suceso había pensado en quitarse la vida.

Durante todo este proceso y a palabras de Juan, Jenni Rivera le escribía cartas que después mandaba a su hermano.

“Creo que mañana me meteré a lo más valioso que tengo en la vida que son las cartas que me dan mis hermanos, mis seres queridos, y leeré las cartas que me dio Jenni cuando yo estaba, pues en la cárcel, son cosas muy valiosas para mí”.

En el video, que ya cuenta con más de 22 mil de visitas a solo dos días de haberlo publicado, también se mencionó si algún día iba a ver otra Jenni Rivera en la música, en donde incluso su padre, Pedro Rivera argumentó que era probable, pero bastante difícil.

Puedes ver el video de Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera, en donde recordaba las cartas que le escribía aquí.