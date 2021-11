Otra discusión hubo en la familia Rivera

Tal parece que los problemas de dinero no terminan

Ahora Jacqie Rivera se pelea con su tío Juan Rivera

Juan Rivera sobrina Jaqie. Luego de haber estado contagiado de coronavirus, tal parece que los problemas continúan para Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera. Los conflictos con su familia ya se han vuelto virales, ya que todo parece indicar que solo les interesa lo económico, por tal motivo siempre hay discusiones entre la familia.

Tras varios meses de estar pasando por lo mismo, la familia Rivera continúa sin poder resolver lo de la auditoría de Jenni Rivera, donde las acusaciones entre familiares son un problema. Ahora fue Juan Rivera quien sale a aclarar esta situación y el por qué una de sus sobrinas ya no lo sigue en redes sociales.

Juan Rivera explica problemas con su sobrina Jaqie

Fue durante una transmisión en su cuenta de Instagram donde el hermano de la “Diva de la Banda”, realizó una grabación en vivo para explicar que su sobrina Jacqie ya no lo sigue en redes sociales. “Yo no me ando con esas jala.. de decir, ‘ay me enojé contigo y ya no te voy seguir'”, dijo al comienzo de su video.

Durante el video Juan Rivera menciona que considera algo tonto dejar de seguir a alguien solo porque se molestaron, ya que un usuario le pregunta la razón por la cual ya no sigue a su sobrina Jaqie Rivera. “Son cosas de niños, yo no me ando con esas cosas”, dijo Juan en su video.