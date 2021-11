Juan Rivera revela inesperados secretos en redes sociales

El productor musical confiesa que su relación con Chiquis no se reparará

Por si fuera poco, dice que no se habla con su hermano Lupillo A pesar de estar contagiado de coronavirus, al igual que su esposa Brenda y su mamá, la señora Rosa, el productor musical Juan Rivera no se queda quieto y reveló inesperados secretos en redes sociales: confiesa que su relación con Chiquis no se reparará y que no se habla con su hermano Lupillo. A través de sus historias de Instagram, el hermano de Jenni Rivera, quien recientemente aseguró que regalará una sala que perteneció a La Diva de la Banda al admirador que crea que lo merezca, realizó una dinámica en la que le dijo a sus seguidores que le preguntaran lo que ellos quisieran. Se puso bueno… Le preguntan a Juan Rivera por la salud de la señora Rosa Para ‘calentar motores’, una persona no esperó mucho tiempo para preguntarle a Juan Rivera por la salud de su mamá, la señora Rosa, pues vio que su hermana Rosie Rivera se estuvo con ella hasta las tres de la mañana: “Ella está mucho mejor, gracias por preguntar”. A continuación, se le pidió al productor musical que diera su opinión sobre varios temas, pero llamó la atención que alguien le preguntó si realmente era feliz, a lo que respondió de la siguiente manera: “Todos los días tienen sus altas y bajas, pero en general sí (es feliz). Soy un hombre bendecido y trato de mantenerme positivo la mayoría del tiempo”.

¿Hay alguna esperanza que la familia Rivera resuelva sus problemas? Las preguntas se iban acumulando una tras otra, desde cual era su postre favorito (“el chocolate”) hasta algo que rara vez suele comentar: cómo es su relación con el hijo que tuvo su padre, Pedro Rivera, fuera de su matrimonio con la señora Rosa: “Le digo hola y adiós. Eso es todo”. Y en algo que ha dejado muy claro en diferentes ocasiones, Juan Rivera compartió que no tiene la vacuna contra el coronavirus y es algo que no planea hacer, a pesar de haberse contagiado. Varias personas también se animaron a preguntarle por su esposa Brenda, quien ha sufrido al haber dado positivo a esta terrible enfermedad.

También le preguntan a Juan Rivera por su hermana Jenni En menos de un mes, el 9 de diciembre para ser exactos, se cumplirán nueve años del fatal accidente que cobró la vida de Jenni Rivera después de dar un concierto en Monterrey, Nuevo León, en México. En diferentes ocasiones, Juan Rivera ha compartido algunas vivencias junto a La DIva de la Banda. “Si tuvieras un par de minutos para hablar con Jenni, ¿qué le dirías?”, se le preguntó al productor musical, a lo que respondió que le diría solamente que la ama. Y en algo que muchos le han reconocido, ser genuino, comentó lo siguiente: “No es importante que me entiendan todos. Con que mi familia me conozca es más que suficiente”.

De manera contundente, dice que su relación con Chiquis no se reparará Mientras los seguidores de Juan Rivera iban de un tema a otro, una persona le preguntó de manera textual: “¿Crees que tú y Chiquis repararán su relación?”, a lo que de manera contundente, e incluso usando letras mayúsculas, respondió que “no”. Aún faltarían más revelaciones por compartir. “¿Te acercarás a los hijos de Jenni?”, otra persona preguntó, obteniendo por respuesta: “Honestamente, ahora mismo, no siento la necesidad de hacerlo y estoy seguro que ellos se sienten de la misma manera y está bien”. ¿En qué terminará este pleito? ¿Celebrarán juntos el Día de Acción de Gracias?

“¿Tú y Lupillo se hablan o no?” Al igual que lo hizo cuando le preguntaron por Chiquis, ahora que una persona le preguntó si él y su hermano Lupillo se hablan, Juan Rivera dijo enfático que no. Y respecto a lo que más extraña de su hermana Jenni, si sus consejos, sus abrazos o su risa, el productor musical sin dudar dijo que todo. “Al venir de una familia famosa, las cosas son más fáciles o más difíciles?”. Juan Rivera respondió que ambas y que depende de la situación. Ya casi para finalizar con esta dinámica, reveló que va “a darle duro a la música hasta dar un mad… y que les duela el éxito”. ¿Será una indirecta para Lupillo? (Archivado como: Juan Rivera confiesa que su relación con Chiquis no se reparará y que no se habla con Lupillo).

Juan Rivera tiene la respuesta del por qué los miembros de su familia no se perdonan “¿Por qué tu familia no se perdonan los unos a los otros?”, ahora un usuario hizo esta pregunta sin esperar lo que Juan Rivera le respondería de inmediato: “Básicamente, porque somos unos pende… Jajaja. Muy simple, yo creo”. Y en algo que coincide con su hermano Lupillo, es que él sigue escuchando a Chalino Sánchez. Por el contrario a lo que pasa con los hijos de Jenni Rivera, entre ellos Chiquis, y su hermano, la relación con su padre, Pedro Rivera, es “grandiosa”. También dijo que “se supone” que varias cosas de La Diva de la Banda saldrán próximamente y que el drama que se vive en su familia solía afectarle, pero que ya no: “La vida me ha enseñado a vivir sin Jenni, que realmente me amaba”, concluyó, no sin antes decir que no hablará tampoco con su sobrino Johnny.

Juan Rivera se desprenderá de valioso regalo que le dio Jenni Rivera ¿Qué será? Luego de confesar que tanto él como su esposa Brenda, así como su madre, la señora Rosa, se habían contagiado de coronavirus, el productor musical Juan Rivera hace tremenda revelación: se desprenderá de un valioso regalo que le dio su hermana, Jenni Rivera. Confesó que desde hace tiempo había pensado en hacer algo, al mismo tiempo que revelaba que el sofá en el que estaba sentado era de su hermana Jenni Rivera: “En el 2009, Jenni compró la casa de sus sueños. Cuando compró su casa, no se llevó nada”, comentó el productor musical, aunque dudó un poco si en realidad se llevó algo más. Su esposa le dijo que se llevó su cama y unas cuantas cosas más, dejando la casa casi tal cuál.

Jenni Rivera le pidió a su hermano que le cuidara su casa Tranquilo, y con su muy peculiar estilo, Juan Rivera recordó que tiempo después Jenni Rivera le pidió que cuidara la casa que había dejado prácticamente amueblada en su totalidad: “Cuando llegué, había muchas cosas ahí y le pregunté que quería que hiciera con eso y me dijo que lo tirara todo”. “Y ahí estaba este juego de sala. Yo soy una persona que se queda apegado a muchas cosas y me quedé con esto y se me ha hecho muy difícil deshacerme de él después del accidente de mi hermana, pero creo que ya es tiempo”, reveló el productor musical sin poder evitar entristecerse un poco.

“Lo material no importa” “Estoy llegando a un punto donde en realidad lo material no importa, el trabajo que he hecho no importa. Adentro de esa vitrina tengo todos los trabajos que he hecho para mi hermana, y en realidad, desafortunadamente, ya no los ocupo”, dijo Juan Rivera, quien ha cambiado su tono de voz en esta parte del video. A continuación, el hermano de Jenni Rivera expresó que ahora quiere estar más tranquilo y los recuerdos que le dejó La Diva de la Banda son más que suficientes para él. Y cuando nadie lo esperaba, aseguró que no sabe si trabajará más adelante en algún proyecto para las empresas de su hermana, incluso, no sabe si quiere hacerlo.

Al recordar a Jenni Rivera, su hermano se pone ‘sentimental’ “Han sido demasiados sentimientos, muchas altas y bajas, mucho dolor, muchas ofensas, muchas cosas muy bonitas y en realidad uno quiere estar donde es bienvenido y donde es querido y pues no sé por qué llegué a la conclusión de que voy a empezar a limpiar todo de aquí”, dijo Juan Rivera, quien reveló que se va a deshacer de ‘todo’. “Empezaré con este juego de sala y les voy a enseñar completamente lo que es, está en muy buena condición todo, es de muy buena calidad, se lo quiero regalar a alguien aquí en Los Ángeles o en el área, cerca, porque me sale muy caro mandarla a otro estado” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Juan Rivera confiesa que su relación con Chiquis no se reparará y que no se habla con Lupillo.