“No sé cuánto esté involucrada mi sobrina Chiquis, pero esto no es algo nuevo, o sea, esto es algo que empezó hace un mes y ‘cachito’, pero lo hemos mantenido callado por respeto al legado de mi hermana. No estamos ni molestos ni ofendidos, es algo muy normal”, compartió (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Chiquis habría quedado fuera del testamento de Jenni Rivera, a decir de Juan Rivera

Juan Rivera compartió que lo único que les molestó fue que esto se haya vuelto público, algo que no sabe cómo pasó: “No queremos hacerlo público porque hay muchas cosas que creemos que deberían quedarse en casa, pero la cosa es que ya está fuera”.

“Lo que si sé es que, por ejemplo, el testamento, eso nunca ha salido, y a lo que yo sé, (Chiquis) quedó fuera, hay muchas cosas en las que yo no me he querido involucrar. Yo trabajo para mi hermana Jenni, me dedicó a la producción de música y muchas cosas, pero yo nunca fui a esa junta del testamento porque en realidad no me interesaba estar ahí”.