“¿No creen que están bien 5 días?”, “No los veo entre semana, menos el domingo”, “Da igual, al cabo que ni veo esto”, “Metan programaciones diferentes, no de lo mismo”, “Uy no, qué aburrido”, “Deberían hacer una limpieza del elenco y poner figuras nuevas”, “Ni ellos se creen de estar felices, de trabajar en domingo”, se puede leer en más comentarios.

No pasó mucho tiempo para que se dieran las reacciones a este inesperado anuncio del programa Despierta América: “No los veo de lunes a viernes, menos el domingo”, “Gran noticia. Sí, contentísimos porque van a trabajar en domingo, si como no”.

“Univisión aburre los fines de semana”

Por su parte, una usuaria compartió un contundente mensaje: “Por un lado bien porque Univisión los fines de semana no tiene nada interesante qué ver y por el otro espero que traigan algo diferente, nuevos segmentos, no sé!!! Busquen de los programas viejos y saquen cosas porque la verdad Univisión aburre los fines de semana. Si no es La Rosa de Guadalupe, es futbol, ya ni películas dan”.

Las críticas seguían haciéndose presentes: “Eso está muy bien, pero debería de ser con conductores diferentes, algo como más jovial, ya que verlos a ustedes ya todos los días como que no”, “Ojalá, pero con otros conductores, porque ustedes ya todos aburren, menos Satcha”.