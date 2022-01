Hace un par de días las cosas se comenzaron a “calentar un poco más” cuando Chiquis confesó que durante la gestión de Rosie Rivera, las empresas de Jenni Rivera sufrieron un robo de 80 mil dólares, algo que por su puesto no les pareció en nada a los hijos de la Diva de la Banda.

¡Las cosas explotaron! Juan Rivera explota en contra de su hermano Lupillo Rivera y lo termina llamando mal padre tras salir en defensa de los hijos de Jenni Rivera, argumentando que no había ni defendido a sus hijos pero a ellos sí, ante esto, las hijas del cantante no se quedan atrás y le mandan un contundente mensaje a Juan.

Este comentario no pareció haberle caído nada bien a Juan Rivera, quien tras ser tachado como ladrón en redes sociales, comenzó una ola de criticas y ataques en contra de su hermano Lupillo Rivera, con quien cabe destacar ya tenía varios problemas con él desde hace años.

“Si quieres contar contaremos ya que tienes miedo de hablar cara a cara te daré una purga mental con palabras pa’ darte entender la personas que eres, que fuiste y serás. Los números y hechos no mienten, te daré unas clases del 1 al 7 brincando al 18 a ver si lo entiendes, a ver si respondes detrás de esa fama que piensas que tienes, el 1 es por la gran mentira que tuve en mis brazos”, se podía escuchar como parte de la estrofa del nuevo corrido que estaba por sacar Juan Rivera.

Lamentablemente las cosas no terminaron ahí, ya que tras lanzar este corrido en contra de Lupillo Rivera, Juan llamó al cantante como mal padre tras salir en defensa de sus sobrinos, afirmando que nunca había visto por ellos y ahora se quería hacer el héroe con ellos:

Una de ella fue Abigail Rivera, quien no dudó en responderle a su tío Juan diciéndole que los problemas con su padre eran cosa de ellos y él no tenía porque meterse: “Sienes el calor de tus malas acciones y ahora quieres que mi papá sienta lo mismo. Mi relación con mi papá es asunto MÍO”.

Este comentario desencadenó aún más polémica de lo que ya había en torno a la familia Rivera, provocando que incluso las hijas del apodado ‘Toro del corrido’ salieran en defesa de su padre, quienes no dudaron en responderle a su tío después de que lo llamó como mal padre.

“Mi papá nunca estará solo”; hija de Lupillo Rivera sale en defensa del cantante tras ser llamado ‘mal padre’

Posteriormente mencionó que su padre Lupillo Rivera nunca estará solo y que si algún día el ya no esté en este mundo es mejor que se ahorre sus lagrimas y disculpas: “Mi papá nunca estará solo. Y el día en el que ya no esté en esta tierra, será mejor que no llores por él, mandes tus disculpas o vayas ahora por nuestro dinero”.

Este comentario provocó que una usuaria comentara que Juan Rivera debería de dejar a los hijos de Jenni disfrutar el legado que su madre les había dejado y es que cabe destacar que en el testamento de Jenni, la cantante les dejó todos su dinero y posesiones a sus hijos, algo que la misma Chiquis Rivera confirmó.