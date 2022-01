Tener una lista te dará un referente visual de lo que necesitas comprar para preparar tus recetas y alimentar a tu familia por un periodo de tiempo determinado, pero esto no quiere decir que no cuentes con opciones para adaptar estas recetas a tu presupuesto. Por ejemplo, si en tu lista has puesto carne de res, pero encuentras que la carne de pollo o de cerdo está en descuento, será buena idea optar por modificar tus recetas para hacer rendir tu dinero durante el mes.

¿Quieres un hack para no salirte del presupuesto? ¡Paga con efectivo! Acude al supermercado con una cantidad límite; de esta manera, sabrás elegir únicamente los artículos que más necesitas para la semana o mes. El pago en efectivo te ayudará a realizar un cálculo más exacto de los productos que has agregado a tu carro de compras, por lo que evitarás recorrer otros pasillos que te hagan gastar de más.

Acude al supermercado solo

No todos los hacks para ahorrar dinero recurren a la tecnología ¡A veces es un poco más simple que eso! Si tienes la posibilidad, acude al supermercado sin la compañía de otras personas. Aunque esto no siempre es posible, es una medida útil para evitar gastos hormiga en la compra de artículos que no se encuentran en tu lista o que no son de primera necesidad.

Evita el área de comidas preparadas del supermercado

Los supermercados casi siempre tienen un área de comidas preparadas, y aunque suena tentador elegirlas para ahorrar tiempo, estas no suelen ser una buena opción para las familias grandes. Las porciones de comidas preparadas son pequeñas y, si bien alguna de las marcas son accesibles en precio, la compra al mayoreo aumentará de manera considerable tu gasto mensual.