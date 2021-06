“Hace unos 20 años, mi excuñada María, tenía una hermana, mi sobrina y mi hija mayor iban a la misma escuela, no sé que ped.. Había entre mi vieja y María. Un día le empiezan aventar el dedo a mi vieja en la escuela, Brenda no dice nada y volvió a suceder”, dijo Juan.

Luego agregó: "Mi excuñada que ya nos llevamos bien, me quiso pegar, mi vieja se calienta, y se agarraron a frega… ahí, Rosie no le pegó a nadie", dijo el hermano de Jenni en su video, asegurando que sus hijos nunca están involucrados en chismes y escándalos de las redes sociales.

Luego Juan comenta el porqué sucedió este acto: “Dice mi vieja que una vez saliendo de la escuela, no la dejaban salir del estacionamiento, como que la bloquearon, ese día le marco yo a Lupe, por respeto a mi carnal, para ver porque está sucediendo esto, me dijo ‘no carnal vayan a hablar allá en la casa'”.

Juan Rivera situación sobrina Ayana: Responde Ayana Rivera

Fue en la cuenta de Instagram de Chica Picosa 2, donde compartieron la grabación de Juan Rivera, donde aclara la situación, sobre las acusaciones de la hija de Lupillo, afirmando que si era verdad, pero inmediatamente Ayana responde en los comentarios de la publicación.

“Él dice que no debería involucrarme, pero ¿por qué saltaron ese día también?”, escribió la joven en un mensaje, luego volvió a comentar: “Brenda, Juan, Rosie merecían ir a la cárcel ese día. Brenda me impuso las manos. Mis costillas estaban magulladas. Solo tenía 11 años. ¡¡Juan me empujó al suelo !! Sabes lo que Gladys también se merece estar en la cárcel por ser cómplice de eso también porque no llamó a la policía … ¡¡¡mi hermana lo hizo !!!”.