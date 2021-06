Juan Rivera comparte un doloroso momento de su pasado

El productor musical recuerda la ocasión en que su hermana Jenni Rivera estuvo a punto de ser secuestrada

El FBI les había hecho una advertencia de lo que podía pasar si viajaban a Tamaulipas Inesperada confesión. En una de las semanas más difíciles por las que ha pasado la familia Rivera con indirectas e intercambio de declaraciones entre algunos de sus miembros, Juan Rivera recuerda la ocasión en que estuvieron a punto de secuestrar a su hermana Jenni Rivera en Reynosa, Tamaulipas, en México. Antes de entrar de lleno con este relato, el cual está disponible en el canal oficial de YouTube del productor musical, el hermano de La Diva de la banda comentó que varias personas le han pedido que comparta más anécdotas de la cantante, quien murió en un accidente aéreo en diciembre de 2012. “Qué duro fue ese día”: Juan Rivera “Recuerdo que esta vez mi hermana no hallaba qué hacer. Esta vez si estaba difícil el show. Jenni, por mucho tiempo de su carrera, se rumoraba de que la iban a dañar o de que la iban a secuestrar o de que iba a pasar esto o iba a pasar aquello”. Pero este intento de secuestro no sería el único por el que pasaría Jenni Rivera, ya que en Uruapan, Michoacán, ocurrió algo parecido, pero ahí dijeron que le “mocharían la cabeza”: “Cuando se escuchaban ese tipo de cosas, pues eran rumores, como sucedía seguido, entonces mi hermana se confiaba y lo mismo ocurrió con esta fecha” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Jenni recibió una llamada” El productor musical recordó que su hermana recibió una llamada telefónica de una supuesta persona del FBI que le dijo que por favor no viajara a Reynosa, Tamaulipas, ya que tenían un infiltrado en el cartel de esa región y había el rumor de que la secuestrarían en su presentación en esa ciudad. “Jenni no tenía broncas con nadie, no estaba metida en esos ped…, entonces por ella no lo creía. Lo raro de esta llamada fue que se registró un número, por algo, creo que el día anterior o dos días antes, a Jenni le dio curiosidad y llamó al número ese”.

Sí era en realidad el FBI quien se había puesto en contacto con Jenni Rivera Juan Rivera comentó lo que pasó después de que su hermana Jenni Rivera hizo esa llamada: “Contestaron y efectivamente era el número de las oficinas del FBI. Entonces, cuando pasó esto, Jenni pidió hablar con ‘equis’ detective y le dijeron que estaba muy delicada la situación, que no fuera”. El productor musical comparte que le habían dicho a La Diva de la banda que el infiltrado que tenían dentro del cartel era una fuente muy creíble y que no era bueno que ella fuera: “El último día, Jenni decidió no ir y me comentó de la situación”.

Juan Rivera tuvo que pedir un ‘paro’ Tranquilo, el productor musical, que está de estreno con el lanzamiento del tema El niño junto a su sobrino Al3gandro Rivera, recordó que habló con su hermana, quien le contó todo lo que estaba pasando ese momento con la amenaza de secuestro. “Yo tenía un amigo por allá por Tierra Caliente que antes trabajaba, creo, o conocía a la gente del cartel que estaba encargado de la plaza de Reynosa (Tamaulipas) en ese entonces y le dije que me hiciera un ‘paro'”. Coincidió que la esposa de esta persona, y él, eran admiradores de Jenni Rivera.

“La cosa si estaba canija por allá”, le dijeron a Juan Rivera “Le dije: ‘Mi hermana tiene que ir a cantar a Reynosa y la están amenazando de que si va, la van a secuestrar, ¿a quién conoce usted por alla?’, a lo que me dijo que antes trabajaba con ‘el bueno de allá’. Me preguntó si quería que llamara, y aunque hace tiempo no hablaba con ellos y no había buena relación, si podía pedir una atención”. Juan Rivera confesó también que le dijeron que ‘la cosa si estaba canija por allá’, pero que él y su hermana fueran con confianza, pues no pasaría nada: “Le dije a Jenni y me respondió que esta vez no iba a ir porque creía que esta vez si era cierto”.

Juan Rivera afirma que ya no había ninguna amenaza Cabe resaltar que los músicos que acompañaban a Jenni Rivera en sus presentaciones ya se encontraban en Reynosa, Tamaulipas, así como su representante y asistente: “Jenni me insistió en que no iría y ya estábamos más relajados todos”. “Pues resulta que ya estando la banda allá, me dicen, como a las cuatro de la tarde, que si no iba la señora no iban a soltar a nadie. Me imagino que se iban a quedar con los de la banda ahí, con el asistente y con el representante, no había ninguna amenaza”.

Jenni Rivera no dejó que Juan la acompañara De buen humor, a pesar del triste recuerdo, Juan Rivera comentó que no se trataba de una amenaza física o algo por el estilo para el equipo de Jenni Rivera, sino que simplemente no saldrían del lugar que se encontraban si La Diva de la banda no se presentaba: “Jenni me dijo que tenía que ir, ya que no podía dejar a su gente así, pues era su equipo y tenía que dar la cara”. El productor musical recordó que le llamaron a una persona que conocían y que trabajó en la campaña de Enrique Peña Nieto para contarle lo sucedido y que les proporcionara seguridad. Al final, Jenni no dejó que Juan la acompañara y en su lugar fue su entonces esposo, el exbeisbolista Esteban Loaiza.

Jenni le confió la clave de su caja fuerte a Juan Rivera Ya casi para finalizar con su relato, el productor musical expresó que Jenni Rivera le confió la clave de su caja fuerte, y que si algo le llegaba a pasar, él era el único que podía hacerse cargo de la situación, refiriéndose a que si era necesario pagar un rescate. “Yo le dije que cómo podía dejar que fuera sola, que tenía que ir con ella y me dijo que no podía arriesgarme y que le tuviera confianza, e insistió en que si algo llegaba a pasarle, la sacara de esa situación”, recordó Juan sin poder contener sus lágrimas.

Contaron con un gran apoyo “Recuerdo que se subió al avión y yo me le quedaba viendo y me sentía como un niño chiquito que iba a ver a su mamá por última vez. Vi el avión despegar y me sentía tan impotente, tan inútil, perdido, nada más para esperar la próxima noticia”. Con lágrimas en los ojos, Juan Rivera dijo que ‘lo chido’ de esto fue el apoyo que recibieron de la persona que trabajó en la campaña de Enrique Peña Nieto, quien les dijo que aterrizaran en McAllen, Texas, y no en Reynosa, donde ya los esperaba en la frontera un convoy de 15 camionetas de militares.