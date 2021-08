Tanto como la familia o los representantes del actor, no han ofrecido declaraciones hasta el momento. Pero un amigo cercano al actor, declaró a medios del espectáculo que está pasando por un momento delicado en cuestión de su salud mental; por el momento, se espera que en las próximas semanas, la familia exprese algunas palabras a la prensa.

El actor de ‘La Casa de las Flores’ , Juan Pablo Medina, se encuentra en depresión pasando por un momento delicado tras la pérdida de una de sus extremidades, después de la trombosis que vivió hace un par de semanas. De acuerdo a los medios locales, el actor está sufriendo una fuerte depresión y tanto su familia, como amigos no han sabido como tratarlo.

JuanP Medina sufre depresión: Los detalles que destacó un amigo de el actor

Según medios de comunicación, un amigo cercano al actor, confesó que no estaba pasándola bien. Mencionó que en estos momentos, se encuentra en una fuerte depresión ya que aún no logra asimilar la pérdida de su pierna y por ello, no puede salir adelante; su familia está a su lado, pero ellos también están pasándola muy mal por ver en ese estado al actor.

En una entrevista que otorgó al medio de comunicación mexicano, TV Notas, explicó los detalles que su familia calla, comentándoles que está en un proceso sumamente difícil. También mencionó que en los próximos meses, estará bajo un riguroso plan de rehabilitación y que también tendrá que tomar terapia psicológica.