Pero, al parecer, no fue el único daño que tuvo después de que le diera la trombosis, puesto que, también sufrió daños en los intestinos. Aunque este diagnóstico no fue confirmado por la familia o gerencia del actor, el programa de espectáculos mexicano, llamado ‘Ventaneando’ fue el que mencionó la angustiosa noticia.

Y es que el padecimiento del actor fue tan fuerte que no sólo daño la pierna, sino también tuvo un daño muy fuerte en los intestinos donde tuvieron que recurrir a una operación bastante delicada donde extrajeron parte de los intestinos y de ahí proceder al tratamiento para lograr que no hubiera un daño tan grave.

En el programa mexicano de espectáculos ‘Ventaneando’ expresaron que ya se encuentra recuperándose favorablemente del padecimiento que sufrió a causa de la trombosis, la cual fue bastante traumática, no solo para el actor sino también para su familia, quienes se han mantenido al lado del actor, dando el apoyo que necesita en estos duros instantes.

“Sus familiares revelaron más detalles, desmintiendo especulaciones respecto a un supuesto efecto secundario de la vacuna contra el COVID-19.”, comentó Javier Ceriani, puesto que es un momento muy delicado donde echar la culpa del padecimiento que sufrió el actor a la vacuna contra el coronavirus no era una buena opción, ya que hay personas que temen vacunarse y con este tipo de noticias, no desean acceder a la vacuna.

¿Algo hereditario?

Según ha informado el medio de comunicación Radio Fórmula, el actor sufrió las consecuencias de una enfermedad hereditaria, puesto que no ha sido el único miembro de su familia en sufrir algo similar, por lo que nada tendría que ver el rumor de la vacuna, así lo dejó saber una presentadora de radio, quien tocó el tema de la situación del actor.

“Solo aclarar y es importante, que lo de Juan Pablo Medina no fue una reacción a la vacuna. Fue una trombosis, de hecho hereditario, me estaban platicando que a un primo le sucedió algo similar”, explicaron en el programa de radio “Todo para la mujer”, que es conducido por Maxine Woodside, donde revelaron que no era el único en su familia en sufrir una trombosis.