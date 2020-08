Siguen las malas noticias en Suelta la sopa

Tras salida de La Veneno Sandoval, Juan Manuel Cortés está de luto

El conductor colombiano comparte emotivo mensaje en redes sociales

Tras salida de La Veneno Sandoval, el conductor colombiano Juan Manuel Cortés, del programa Suelta la sopa, está de luto y comparte emotivo mensaje en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Juan Manuel Cortés se dirigió a sus más de 400 mil seguidores para dar esta triste noticia.

Después de saludar a sus fans, Juan Manuel Cortés comentó que se acaba de ir este mundo una persona que fue “supremamente importante” para él, una gran maestra espiritual a la que le aprendió mucho y que cambió su vida.

“Me estoy refiriendo a Karen Berg, que fue la fundadora del Centro de Kabbalah, y con quien tomé tantas clases. Ella se nos va de este mundo, pero fíjense, es una noticia triste porque ya no la voy a poder volver a ver, porque ya no voy a poder verla en persona, no voy a poder volver a ver sus clases, no voy a poder volver a tener una experiencia como la que tuve cuando la acompañé en una entrevista en Un Nuevo Día en Telemundo hace algunos años, en el 2012″.

Tranquilo, el conductor colombiano, quien está de luto tras la muerte de Karen Berg, expresó que compartir con ella una entrevista en vivo en televisión fue una experiencia increíble para él, pero que sin duda, se queda con las enseñanzas, ya que antes de tomar los cursos en el Centro de Kabbalah, él era una persona supremamente reactiva, que se sentía víctima, le echaba la culpa a los demás de las cosas que le pasaban y que reaccionaba negativamente ante cualquier circunstancia.

“Eso es algo que cambié completamente cuando empecé a tomar estas clases, aprendí que uno debe ser responsable, uno debe tomar responsabilidad por sus acciones, que en lugar de quejarme porque alguien me hizo algo, debo aprender que esa persona que me hizo algo es un mensajero de Dios o un mensajero de la luz que quiere que yo aprenda algo”.

Juan Manuel Cortés confesó que algo que aprendió de Karen Berg es que uno debe de tener certeza de que no se pueden cambiar las cosas que suceden alrededor, pero si se puede cambiar la forma en que uno ve las cosas que suceden alrededor.

“Tomar responsabilidad también significa que las cosas que pasan en la vida de uno, no puedes estar echándole la culpa a los demás, porque uno tiene que tomar responsabilidad de las cosas que uno dijo, de las cosas que uno hizo o de las cosas que uno dejó de hacer o dejó de decir”.

El periodista colombiano compartió que el hijo de Karen Berg escribió un correo electrónico donde compartió la noticia de la muerte de su madre.

