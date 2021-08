A través de la página de Facebook de Badabun se comparte un video que fue tomado el año pasado con el título “Juan Gabriel no descansa en paz. Visitamos su casa”, el cual tiene más de 60 millones de reproducciones y miles de comentarios.

Muerte de Juan Gabriel. Fue el 28 de agosto de 2016 que una noticia cimbró no solo a México y Estados Unido s, sino que al mundo entero: Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, había muerto, y ahora, a 5 años de su fallecimiento, aseguran que el cantante no descansa en paz porque su fantasma sigue presente.

Jesús Andrés Manzo Torres, quien estuvo al servicio de El Divo por muchos años como mozo, aseguró que su alma aún se encuentra penando por este lugar: “Esta casa era de gente rica, de dinero, porque fue de las primeras que hubo aquí en Juárez” (Archivado como: Aseguran que Juan Gabriel no descansa en paz porque, a 5 años de su muerte, su fantasma sigue presente).

“Veía como un santuario a esta casa”

Esta persona reveló también que el creador de temas como Querida, Hasta que te conocí y Amor eterno, le había prometido a su mamá que, cuando tuviera dinero, le compraría esta casa, a la que El Divo de Juárez veía como un santuario.

“Es una persona que jalaba mucha energía, se sentía un calor muy bonito. No sé si otras personas sintieron, pero yo si lo sentí, es que traía energía y todos somos energía. Lo sueño, me gana la emoción, me dice que quiere mucho a Juárez”, reveló entre lágrimas Jesús Andrés.