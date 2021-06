“Voy hablar de cuando mi hermano me acusó de robarle a él, yo tenía un amigo que tenía un auto Bentley, que se lo quería vender a Jenni, incluso mi hermana lo manejó por dos semanas… pero no lo quiso comprar y me dijo ‘oye y si hago una rifa, ¿me ayudas a vender los boletos? y yo le dije ‘sí claro'”.

“Le dije a Lupe ‘bro vendí el carro’, ‘¿por qué?’, creo que el carro estaba dañado… y luego mi carnal me dijo ‘¿por qué hiciste eso si yo compré el boleto?’, y le dije ‘no, ese boleto lo pagué yo’… Lupe en el 2001 me dijo que tenía que cuidarse, que era negocio”, narró en el video.

Aseguró que Lupe y el Clavillazo no pagaron los boletos y “los tuve que pagar yo, porque ellos nunca los pagaron, la rifa la hicieron en el malecón… el número del boleto era el 183, uno de los que había escogido Lupe, no lo podíamos creer… bueno nunca se pagó el boleto”.

“Me dijo ‘esto es negocio y yo tengo que cuidar mi negocio’, y le dije ‘carnal: pero esa música era mía, cómo haces eso’ y me dijo ‘esto es negocio, la familia es una cosa y el negocio otra’. Entonces regresó al tema del boleto, al decir que en ese momento sí eran familia y no negocio.

“Yo tuve que responder, yo le dije a Lupe ‘sabes qué carnal, ven por la pin… feria’, y me dijo ‘yo quiero el pin… carro’, y le dije ‘no, ven por la feria’, no quiero pin… pe… contigo…'”, aseguró que Lupe le dijo que había hecho trampa en la rifa, lo que Juan negó.

Amenaza a su hermano con decir todo

“Carnal ya no voy a permitir que me humilles así, porque lo hiciste mucho en tu vida, mucho.. y lo he soportado y él sabe cómo ha ofendido a cada miembro de esta familia. Avisó que hizo un corrido y lo va aprovechar, dijo que: “Si quiere hablar de mi no hay pedo…”.

“‘Él sabe lo que hice por él… esto no es para nada para causar daño, es para ponerles un alto, no voy a permitir que vuelva a sucederme esto otra vez. Te aviso carnal, pásate de listo, te lo aviso, y empieza a hablar fregaderas, y sale todo, sale todo carnal”, fueron las palabras de Juan Rivera.