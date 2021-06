Juan Rivera no pudo más y estalló en lágrimas

El hermano de Jenni Rivera está muy afectado por el tema del dinero

La auditoría a las finanzas de la Diva de la Banda tienen a la familia ‘devastada’ La familia Rivera está ‘desequilibrada’ en dimes y diretes desde que se dio a conocer que Johnny y Mike Rivera habían ordenado una auditoría a las finanzas de Jenni Rivera, pues el dinero de la Diva de la Banda siempre ha sido motivo de crítica para la Dinastía, pero ahora Juan Rivera estalla en lágrimas con contundente mensaje. Luego de que se estimara que tiene una supuesta fortuna de 10 millones de dólares, mientras que su hermana Rosie 14 millones, cuando Chiquis Rivera posee tan sólo 3, Juan Rivera ya no aguantó las críticas de la gente y quiso enviar un potente mensaje, pero terminó bañado en lágrimas. Juan Rivera envió mensaje bañado en lágrimas A través de su cuenta de Instagram, Juan Rivera grabó un mensaje en un video de poco más de una hora platicando sobre distintos temas, pero cuando llegó al de Jenni Rivera y el dinero por su herencia, la albacea de Rosie Rivera y lo que le corresponde a sus sobrinos, el más ‘fuerte’ de la dinastía, se quebró y terminó en lágrimas. Y es que cuando en un inicio se dijo que Chiquis Rivera estaba detrás de haber ‘ordenado’ una auditoría a las empresas de su madre, tuvieron que salir a confesar la verdad, tanto Rosie como Juan Rivera y fue éste quien terminó precisando que la mayor de las hijas de Jenni estaba fuera de la herencia, además de que habían sido Johnny y Mike quienes habían pedido la revisión.

¿Juan Rivera tiene justificación por irse contra la gente? “Hay que empezar a aclarar las cosas para que el agua no esté tan cochina y si se va a encochinar uno, nos encochinamos todos…”, dice Juan Rivera 17 minutos antes de terminar su video, mientras advierte que saldrán más cosas que pueden ‘enturbiar’ la situación en la familia, y después empieza a llorar. Aparentemente, durante la transmisión, el hermano de Jenni Rivera recibió diversas ofensas y ataques que terminaron haciéndolo llorar, pues la gente le aseguraba que ‘era el dinero de Jenni’ y ante la desesperación que ninguna explicación le hacía ‘feliz’ a los fanáticos, Juan Rivera estalló bañado en lágrimas.

El tío de los hijos de Jenni Rivera estalló por el tema del dinero Sin contenerse por las ofensas y críticas que los tachan de ‘oportunistas’, ‘rateros’, ‘injustos’ y mal manejo del dinero de Jenni Rivera, Juan llorando, se fue contra la gente que lo estaba viendo y sin más ni más arremetió contra ellos: “El dinero es de sus hijos, no hay pelea, no hay lucha, yo no quiero dinero, yo sé como trabajar, yo trabajaré solo, levantaré botes o lo que sé hacer, yo no quiero esa feria, no me pertenece…”, dijo entre lágrimas el hermano de la cantante. Y pidió a la gente no entrometerse en asuntos que deben ser privados: “Mi hermana se ganó el respeto y tiene que respetarse, pero se les tiene que entregar cuando ella dijo porque por eso ella luchó, cuando ella quiera, no cuando el mundo lo diga, ella dejó escrito letra por letra cuándo quería que se entregara eso, ella dijo ‘Rosie se va a encargar y la segunda persona es esta’, ella dijo eso…”, aseguró.

Se cansó de que la gente opine sobre el dinero de Jenni Rivera Con las lágrimas rodando en su cara, Juan Rivera comentó que la gente no tiene ni idea de las opiniones que dan porque no conocen del tema: “Ustedes los que dicen, deberían dejárselo a Chiquis, deberían dejárselo aquí, ustedes no lucharon por eso, ella luchó, ella lo hizo, ella se lo ganó, no ustedes, ustedes no tienen porque decirle a la persona que Jenni dejó encargada ‘deberías hacerlo así’, no tienen ese lugar, no se lo han ganado, discúlpenme si les duele pero no…”, lloró desconsolado. “Mi hermana murió por eso”, dijo Juan Rivera haciendo una pausa para no ver a la cámara por las lágrimas que rodaban por su cara, mientras enojado seguía hablando del dinero de Jenni Rivera: “Ella se murió trabajando por eso, ustedes no, ustedes siguen aquí respirando y muchas veces hablando estupideces sin haberse ganado ni uno de esos cincos…”, arremetió.

“Los frutos de su trabajo son de Jenni Rivera”, dice llorando el tío de Chiquis Rivera Para Juan Rivera, el que la gente exija cuentas sobre el dinero de Jenni Rivera resulta un ‘insulto’ para quienes manejan y están involucrados en las finanzas, pues no conocen el tema: “Ella lo trabajó, ella se lo ganó, ella se los dio a sus hijos, cuando ella dicte, no cuando ustedes quieran, cuando ella dicte, ella dijo cuando se iba a hacer y se le tiene que respetar”. La gente bajó la guardia y apoyó en los comentarios al hermano de Jenni Rivera: “Vi el live y me conmovió ver el amor que le tienes a tu familia, incluyendo a los hijos de Jenni. Es bueno que le digas sus verdades a Jonh para que se baje de las nubes en que vive. Pónganlo a trabajar en la empresa para que vea cómo es que se hace el dinero. El se cree que se hace tronando los dedos. Así son estos niños de ahora”.

¿Ahora la gente arremete contra los hijos de Jenni Rivera por su dinero? Los comentarios de las personas aparecían: "A veces uno como espectador no se pone a pensar quien esta detrás de todo, solo vemos al artista o el legado pero no vemos quien trabaja detrás", "Dirán lo que quieran… pero tu si eres 100% genuino..y los demás solo bla bla bla..les encanta llamar la atención", "Tus sobrinos muy mal agradecidos contigo ,, sobre todo Chiquis". Y continuaron: "Lo malo es que mucha gente no sabe de negocios, los equipos y el esfuerzo inmenso que se requiere para el éxito, y menos entienden, con o sin detalles", "Mándalos a la fregada a toda la bola de envidiosos y mal agradecidos mijito así es cuando ayudas ala gente te dan una puñalada por la espalda", "Ése niño no veo que haga nada póngalo a trabajar para que vea como se gana el dinero, se la pase fumando, anda en las nubes que valore lo que hizo su mamá y la familia".

La indirecta de Johnny Rivera a sus tíos Rosie y Juan Esta historia apenas comienza. Aunque se había dicho que Chiquis fue la persona que mandó a hacer una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, poco tiempo después se confirmó que fue su hermanos menor, Johnny Rivera, quien lanzó una indirecta a sus tíos, Juan y Rosie Rivera. A través de verios medios, los dos hermanos de Jenni Rivera han dado su versión de los hechos, coincidiendo en que este proceso es completamente normal, además de que los hijos de La Diva de la Banda están en todo su derecho de pedir las auditorías que consideren necesarias.

Una canción de Jenni Rivera sirvió para ‘alzar polémica’ en todo esto del dinero Por medio de sus historias de Instagram, el hijo de Jenni Rivera compartió una imagen de su madre al mismo tiempo que sonaba un fragmento del tema Monster del rapero Kanye West, quien participó en la contienda presidencial de EE.UU. del año pasado. “All I get is these vampires and blood suckers, all I see is these niggas I made millionaires” (“Todo lo que tengo es a estos vampiros que succionan sangre, todo lo que veo es a estos… que los he hecho millonarios”). Pero eso no sería todo de parte de Johnny Rivera.

¿Johnny Rivera exige su dinero y manda indirectas? En otra historia, que junto con la que dio mucho de qué hablar y que ya no se encuentran disponibles, el hijo de Jenni Rivera compartió una imagen de la serie televisiva Gotham, en la que un joven Bruce Wayne, quien años más tarde se convertiría en Batman, haría lo inesperado. “Bruce Wayne llama a las empresas de su padre por cuestiones de corrupción”, es el capítulo que aparentemente estaba viendo Johnny Rivera, quien se limitó a publicar la palabra “Mood” (que podría traducirse como su “estado de ánimo”). A esta historia aún le faltan capítulos por contar.