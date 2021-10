Hasta ese momento los agentes de la División de Homicidios del HPD no conocían los nombres de Josué Climaco y Andrés López ni de los otros dos involucrados en el crimen de Raúl Yamamoto. En el lugar del asesinato los vecinos tampoco pudieron decirle a los oficiales qué había pasado con el hombre muerto ya que no lo conocían.

El dolor por la muerte de Raúl Yamamoto

El asesinato de Raúl Yamamoto por parte de Josué Climaco, Andrés López y sus otros dos cómplices ha causado un profundo dolor en su familia y amigos pues su esposa y tres hijos han quedado desamparados ante el asesinato del hombre que era el proveedor de su casa.

Nelly Coto, amiga de la esposa del hoy occiso, abrió la cuenta Loss of a loving father and husband Raúl Yamamoto (Pérdida del amoroso esposo y padre Raúl Yamamoto) en la red social de apoyo y solidaridad económica Go Fund Me para que la comunidad ayude a la viuda a enfrentar los grandes gastos que el asesinato de su esposo le causaron.