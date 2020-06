Resurgen fotos de José Eduardo Derbez y Fernando Colunga que comprueban su relación

El actor mexicano fue padrino de confirmación del hijo de Eugenio Derbez, quien ha destacado como youtuber

“Tienes al más guapo de los padrinos”, le dicen usuarios

Después de que José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, confesara que tiene una misteriosa “conexión” con el actor mexicano Fernando Colunga, resurgen fotos que comprueban su relación.

A través de la cuenta de Instagram @aleeugenio_f, página de fans que apoya “a todos los Derbez”, se puede ver una serie de fotografías en las que aparecen juntos José Eduardo Derbez, quien ha destacado como youtuber, y el actor mexicano Fernando Colunga.

En la primer imagen, se observa al actor mexicano, quien nació el 3 de marzo de 1966, cargar de manera muy efusiva a José Eduardo Derbez, nacido el 14 de abril de 1992.

En otra fotografía, titulada “El saludo de dos caballeros”, ambos estrechan fuertemente sus manos, mientras que en otra foto, Fernando Colunga coloca sus manos sobre los hombros del hijo de Eugenio Derbez.

Los seguidores de esta cuenta de Instagram, al ver la relación entre ambos, no dudaron en expresar sus comentarios: “¿Qué? Como que su padrino!!! Me encanta Fer Colunga”, a lo que otra persona respondió: “Si, de confirmación. Es genial la anécdota”.

De inmediato, esta misma persona expresó: “Contó (José Eduardo Derbez) que como Fernando Colunga era su padrino de confirmación, todas las maestras de su colegio quisieron ir a la ceremonia”.

“A mí me encanta Fernando Colunga, eso que dicen las malas lenguas no lo creo, por Dios Santo, la gente habla mucho”, “¿Fue su padrino o el que le rompió el ojal a la cag… hijo de Eugenio?”, “Tienes al más guapo de los padrinos”, “Fernando Colunga es mi actor favorito. Ya quisiera tener un padrino como él… saludos totales y mi admiración para Fer”, “He mirado todas tus telenovelas, me encantas”, “Son put… a leguas se ve, jaja”, se puede leer en más comentarios”.

Por su parte, un internauta mostró su enojo de la siguiente manera: “Tanta mad… y no explican ni mad… tanto rollo con el lazo que los une, ya no entendí nada. ¿Cuál es el lazo que los une? Digan de una vez que son huecos”.

“Fernando Colunga fue su padrino”

En otra publicación que está disponible en esta cuenta de Instagram, se presenta un video que hasta el momento tiene más de 66 mil reproducciones con el título: “Fernando Colunga fue su padrino”.

En este video, se puede observar a José Eduardo Derbez decir: “No sé si me vayas a preguntar de mi confirmación, pero mi padrino fue Fernando Colunga”.

Ante la sorpresa de su amigo, éste le preguntó: “¿Y lo sigues viendo?”, a lo que el hijo de Eugenio Derbez respondió: “Si, pero ¿sabes que fue lo cag…do? La confirmación sí fue con toda la escuela y entonces todas mis maestras querían ir porque sabían que estaría Fernando Colunga”, a lo que el amigo respondió: “Pues es que sí”.