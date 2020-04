Famosa actriz de telenovelas mexicanas está hospitalizada por coronavirus

Actualmente, Cecilia Romo participa al aire con una telenovela de Televisa

La hija de la actriz de telenovelas está en Nueva York separada de su mamá por el coronavirus y pide oraciones

La actriz de telenovelas Cecilia Romo se encuentra hospitalizada tras contagiarse con el coronavirus, de acuerdo con su hija, Claudia González Romo Edelman.

Claudia pidió a los integrantes del grupo de Facebook Mexicanas en el Mundo Oficial que alzaran sus oraciones para la recuperación de la salud de su mamá, de quien se encuentra apartada puesto que la hija de la famosa radica en Nueva York.

“Por favor les pido oración para mi mamá que está hospitalizada por Covid-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo pero ahora se me deshace el corazón de estar en NYC y no poder viajar ni poder estar cerca”, escribió.

“Mamá es una mujer extraordinaria. Una actriz que está en una novela ahora mismo. Una mujer luchadora y un alma muy sabia llamada Cecilia Romo. Les pido por favor una oración”.

Cecilia Romo es conocida por su participación en programas como Aquí está la Chilindrina, Juro que te Amo, Cadenas de Amargura, Como Dice el Dicho, Silvia Pinal… Frente a Ti, entre otros.

¡La actriz Cecilia Romo dio positivo en la prueba de coronavirus y además tiene neumonía! Hablamos con ella desde el hospital.https://t.co/pHBCrcGddR pic.twitter.com/oTjNKukVnA — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 11, 2020

Actualmente, una telenovela llamada ‘Como Tú No Hay 2’ que se encuentra al aire, es donde participa la actriz Cecilia Romo quien lleva batallando con problemas de salud desde hace años y ahora se agravó al dar positivo a coronavirus, pues desde principios de abril fue hospitalizada.

La hija de la actriz de telenovelas, utilizó sus redes sociales para dar a conocer que la salud de su mamá Cecilia Romo se agravó después de dos semanas de estar hospitalizada y ahora se debate entre la vida y la muerte.

El periodista de espectáculos Edén Dorantes aseguró que la hija de la actriz de telenovelas detalló en su cuenta de Facebook que está desesperada porque mientras Cecilia Romo se encuentra en el hospital, ella tiene que estar en confinamiento porque reside en Nueva York, centro de la pandemia de coronavirus en EE.UU.

Las palabras de la hija de Cecilia Romo fueron las siguientes: “Después de 16 días en el hospital estando estable, hoy dio una caída muy fuerte. Este virus es horriblemente agresivo y me rompe el corazón en pedazos no poder ayudar a mamá, a luchar junto a ella”, escribió desesperada la hija de la actriz de telenovelas.

Aunque diversos medios de comunicación daban cuenta de que la actriz Cecilia Romo no estaba entubada por complicaciones de coronavirus, ahora se sabe que la hija comunicó que si no presentaba mejoría, seguramente necesitaría asistencia de equipo médico para poder respirar.

La actriz de la hija de telenovelas, escribió: “Les suplico de rodillas que se unan en una cadena de oración para darle fuerzas a mamá a luchar un poco más hasta fortalecer sus pulmones, si no mejora están a punto de intubarla. Mi mamá es fuerte y una mujer luchona hasta el final, por favor ofrezcan una oración, una meditación y fe para que mamá pueda sobrevivir”, suplicó.

Fue apenas a principios de este mes de abril, cuando se informó que la actriz de telenovelas, Cecilia Romo, se encontraba internada por coronavirus en la Ciudad de México, mientras que su hija que reside en Nueva York, y suplicaba que la ayudaran.