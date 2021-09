Algunas de las composiciones de José Alfredo Jiménez Jr son Herida sobre herida, La noche que me diste las estrellas y Me hace falta una pieza, coautorías con Juan Carlos ‘El Pato’ Medina; Fugitivo, escrita en colaboración con Reyli Barba, y No lo niego, en coautoría con Mario Monge.

“Ya terminamos el primer capítulo, soy muy latoso con los escritores, entonces les he dado mucha lata y yo también los he atrasado. Ya terminamos el primer capítulo y quedó muy interesante, yo creo que les va a gustar mucho”, comentó el compositor mexicano.

“Pero sigue siendo el rey”

“Cada una de las anécdotas que cuento las quise justificar con la fotografía para que vieran de lo que estaba hablando”, comentó José Alfredo Jiménez Jr con motivo del lanzamiento del libro Pero sigue siendo el rey, dedicado a la memoria de su padre.

“Durante toda mi vida me han cubierto la sombra y la protección de un sombrero de charro gigante. He querido seguir las botas de mi padre, pero sus botas de charro me quedan muy grandes y eso me hace mantener los pies sobre la tierra”.