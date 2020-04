Jorge Ramos, el periodista hispano más famoso en los Estados Unidos, denunció en una entrevista con Efe que millones de latinos están sufriendo una “grave discriminación” por parte de las autoridades que manejan la crisis del coronavirus en el país, al no comunicar sus medidas en español.

Según el conductor estrella de Univision Noticias, actualmente en Estados Unidos no hay una autoridad oficial, con excepción de las ciudades de Miami y Los Ángeles, que esté dirigiéndose correctamente a 41 millones de personas (latinos) que viven allí y hablan ese idioma en casa.

En contraste, un 34 por ciento de los fallecidos como consecuencia del virus en la ciudad de Nueva York, el actual epicentro de la pandemia en el país, son latinos, según cifras que citó.

Undocumented immigrants, essential to the U.S. economy, deserve federal help too – The Washington Post ⁦@LeonKrauze⁩ https://t.co/WUXeg5awVu

— JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) April 13, 2020