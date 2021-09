Jorge Ramos comparte revelador video en redes sociales

El reconocido periodista mexicano asegura que México se ha convertido en el nuevo muro de EEUU

“¿Por qué muerdes la mano qué te da de comer?”, le reclaman usuarios Lo que faltaba. En revelador video que compartió en sus redes sociales, el reconocido periodista mexicano Jorge Ramos asegura que México se ha convertido en el nuevo muro de Estados Unidos, por lo que provocó reacciones de todo tipo entre sus seguidores. Relacionado “Nos entristece el fallecimiento”. Encuentran muerto en su domicilio a estrella de Disney Hallan otro cuerpo en lugar donde encontraron cadaver de Gabby Petito; se trata de Robert Lowery (FOTOS) Mhoni Vidente comparte sus predicciones para octubre Con más de 80 mil reproducciones a la fecha, este video está acompañado del siguiente texto de parte del esposo de la conductora y modelo venezolana Chiqui Delgado: “Sobre el río Suchiate que divide a México y Guatemala. Y cómo México y su Guardia Nacional se han convertido en el nuevo muro de Estados Unidos”. Polémica afirmación de Jorge Ramos “El río Suchiate que divide a Guatemala, que queda para allá, y a México que queda del otro lado, este es el río que utilizan los inmigrantes para cruzar por supuesto de un país a otro y luego a través de territorio mexicano para tratar de llegar hacia los Estados Unidos”. Sobre una embarcación pequeña, el periodista mexicano comentó que millones de personas han intentado cruzar esta misma ruta durante décadas, pero hoy en día las cosas han cambiado, ya que “México se ha convertido en el muro de Estados Unidos”.

Una ‘nueva’ Patrulla Fronteriza En otra polémica opinión, Jorge Ramos expresó que la Guardia Nacional de México se ha convertido en la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, sin contar al nuevo fenómeno de los haitianos, quienes llevaban varios años viviendo en diferentes países de Sudamérica. “De alguna forma ellos (las personas originarias de Haití) han recibido el mensaje de que Donald Trump se ha ido, la crueldad se ha ido, y de que la frontera de Estados Unidos, aunque no esté abierta, por lo menos es mucho más fácil de llegar, pero todos tienen que pasar por aquí, el río Suchiate, antes de llegar al otro río, el Río Bravo”.

Se le van con todo a Jorge Ramos No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a las palabras del periodista Jorge Ramos, quien aseguró que “México se ha convertido en el nuevo muro de Estados Unidos”: “¿Cuántos te vas a llevar para tu casa?”, “Cállate, Jorge, cállate”. “Si tanto odias a Estados Unidos y su política, ¿por qué vives ahí y comes de él? ¿Por qué muerdes la mano que te da de comer?”, “¿Y cuándo te ha importado la comunidad migrante, a ti señor, que reportas cosas cuando te conviene y te da buen pago?”, se puede leer en más comentarios.

“¿Cuánto te paga la élite?” Cuando daba la impresión que los ataques para el esposo de Chiqui Delgado terminarían, ocurrió todo lo contrario: “Este mal llamado reportero está obsesionado con Trump, ¿cuánto te paga la élite, Jorge Ramos?”, “Tu nivel de inteligencia parece que disminuye más día por día”. “’Donald Trump se ha ido, la crueldad se ha ido’, por favor Jorge! Tenemos a un tercio de niños que no pueden encontrar en los EEUU está administración, un récord de mujeres y niños violados, matados, desaparecidos, mientras el cartel hace $15 millones al día en el tráfico de humanos y drogas. Para de tus tonterías y tu parcialidad a los demócratas”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Le preguntan a Jorge Ramos si “ahora está culpando a México” Tal parece que estas declaraciones de Jorge Ramos no cayeron del todo en gracia entre los internautas: “¿Ahora estás culpando a Mexico, un país independiente de Estados Unidos por proteger su territorio y ciudadanos? Tu agenda política no tiene límite. Sé un verdadero reportero y ve e investiga cómo este desastre de Biden está afectando a los mexicanos”. “¿Por qué no hablas contra la trata de personas, el narcotráfico? ¿O eso simplemente destruiría tu narrativa?”, “A ti no te importa nuestra gente. Llévate tus agendas a la fregada. Deberias de parar reportando tanta mentira”, “Yo te admiraba y ya no. Era fan de Telemundo y Univisión y ya no más. Trump ya no tiene nada que ver con esto”.

Jorge Ramos exhibe supuesta mentira que le dijo Joe Biden sobre los inmigrantes Mediante su cuenta de Twitter, el novio de Chiqui Delgado ha posteado una gran cantidad de mensajes respecto al tema de los inmigrantes como lo hiciera en la administración de Trump, lo que por su parte ha hecho Joe Biden y en esta ocasión lo exhibió en una supuesta mentira. “Estas imágenes son una vergüenza y reflejan todo lo que está mal con el sistema migratorio de Estados Unidos. Resaltan, también, la odisea de los haitianos huyendo de la pobreza y la violencia. Muchos han tenido que recorrer varios países para llegar a la frontera”, publicó hace unos días el periodista.

La gente corrige a Jorge Ramos por el tema de los inmigrantes Al mensaje que publicó Jorge Ramos en Twitter la gente le comentó: “Jorge, no solo haitianos, muchos latinoamericanos huyendo de países sin futuro gobernados por corruptos de los cuales USA guarda silencio muchas veces convenientemente. Trump sería un loco de atar, pero dijo algo muy cierto: ‘Si en sus países no gobernaran corruptos no huirían'”. “Vergüenza debe darle a los políticos haitianos y su clase empresarial de dicha situación. El sistema migratorio de USA esta bien, nadie tiene derecho a entrar ilegal a otro país”, “No se debe maltratar a nadie sin importar su raza. Todos los seres humanos tenemos una dignidad que debe ser protegida. No es lo que se hace, cómo se hace y esa no es la forma”.

Exhibe a Joe Biden por lo que le dijo sobre los inmigrantes El potente mensaje que Jorge Ramos escribió sobre Joe Biden fue el siguiente: “Esto no es lo que Joe Biden prometió. En Febrero de 2020 me dijo que las deportaciones masivas durante los años de Obama fueron un ‘gran error’. Y ahora él está haciendo lo mismo. Hasta sus agentes fronterizos están copiando las mismas tácticas de Trump. Este momento lo cambia todo”, manifestó tajante. A dicho mensaje, la gente reaccionó: “Y tú que propones Ramos?? Que se deje pasar a todos, sin documentación para no ofender o causar malestar? Acaso tú abres las puertas de tu casa a todo mundo o si no eres inhumano?”, “Este señor no es un periodista. Es un activista político que usa su profesión para desinformar al voto latino en los EE.UU.”.

Los inmigrantes haitianos están en la mira “Muchos de los haitianos que se refugiaron debajo del puente en Del Río, Texas, llegaron procedentes de países latinoamericanos, especialmente de Chile, nación en la que no pudieron regularizar su estatus”, fue otro de los mensajes que Jorge Ramos reposteó en su cuenta de Twitter. Y es que Jorge Ramos no ha sido el único indignado por el trato de la patrulla fronteriza a los inmigrantes, que dicho sea de paso no es un tema nuevo, pues desde siempre han vulnerado los derechos humanos, sin embargo, las imágenes dando latigazos a los hispanos es algo que causó controversia.