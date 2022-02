Fue a través del programa Chisme No Like del periodista Javier Ceriani que se dio a conocer que por la ‘relación’ entre Univisión y Televisa, es que tres grandes personajes de la televisión hispana en los Estados Unidos estarían en riesgo de dejar las filas de la empresa.

De acuerdo con Javier Ceriani, la reciente fusión entre Televisa y Univisión podría ser la más poderosa razón. “Televisa está entrando y no los quiere”, aseguró el presentador hispano. “El Gordo sabe que los Televisa no lo quieren”, agregó el periodista para después adentrarse en la ‘desaparición’ de Raúl de Molina de su icónico problema.

¿Qué pasa con Jorge Ramos?

Ante los rumores, es necesario recordar que recientemente se han dado varios ‘cambios’ en la televisora hispana. No fue hace mucho cuando el conductor anunció la salida de una colaboradora de Univisión. “Con Teresa Rodríguez. Este fue su último noticiero hoy en Univision”, dijo Ramos en un emotivo mensaje en Instagram.

“Fue en 1982 la primera mujer en un noticiero nacional en EU. Es leyenda y pionera. Ella me dio la mano y me ayudó cuando comencé hace 35 años. Hoy me tocó acompañarla a decir adiós (o más bien, hasta pronto)”, dijo el conductor hispano que según lo rumores, podría tener el ‘mismo final’.