“Ya eres libre”; Se da a conocer la muerte del padre de querido conductor del programa Hoy de Televisa

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Hugo Alcántara, reconocido conductor de Televisa, colocó una fotografía en donde se lograba observa dos manos, las cuales asemejaban a las manos de un pequeño con su padre, mientras que el fondo estaba completamente negro.

Al pie de esta publicación, daba a conocer a sus más de 100 mil seguidores la muerte de su padre: “Donde estás ahora no hay enfermedad, ya no sufres, ya estás entero, ya eres libre, y si eso implica sentir este dolor tan grande no me importa quemarme por dentro, vale la pena papá!”. ¡Gracias por todo, te amo con todo mi corazón!”.