La conductora venezolana recibió una inesperada visita en “El Break de las 7”

Chiqui Delgado muestra foto de su pareja, Jorge Ramos

En esta imagen, se muestra al periodista como nunca antes lo habías visto

¡Que impresión! La conductora venezolana Chiqui Delgado recibió una inesperada visita en su programa “El Break de las 7” y mostró una foto de su pareja, el periodista Jorge Ramos, como nunca antes lo habías visto.

En la emisión del martes de “El Break de las 7”, que está disponible en el canal de Facebook de Univisión Famosos, Chiqui Delgado tuvo como invitados a la periodista María Antonieta Collins y al cantante Johnny Lozada.

Después de una amena charla con la periodista, y antes de empezar la entrevista con el ex integrante del grupo Menudo, la conductora venezolana recibió una inesperada visita, Doña Meche, de Despierta América, quien interrmpió a Chiqui Delgado.

“Su ‘Break’ es en Despierta América, en la mañana, usted no puede entrar así a un show, Doña Meche, tiene que pedir permiso”, a lo que Doña Meche le respondió:

“Tú no puedes interrumpir mi show de esta manera, Chiquinquira Delgado, si tú te copias de mí todo, tú nunca has podido hacer nada por ti misma, te has valido de mí para llegar a los lugares que has llegado, admítelo”.

Después de tomar un breve respiro, la novia de Jorge Ramos le preguntó a Doña Meche: “¿Se tomó la pastillita”, a lo que le dijo: “Respeta”, y ahora, Chiqui Delgado expresó: “Usted dice que tuvo un capítulo de su vida con Jorge Ramos”, a lo que Doña Meche contestó de manera afirmativa.

“Yo no tengo conocimiento de nada que tenga que ver con usted y el señor Jorge Ramos y usted dice que tiene pruebas”, dijo la conductora venezolana, a lo que Doña Meche respondió: “Pruebas como tú, pruebas fehacientes, de que eso, fue verdad, y si no me crees, Javi, mi productor, ¿puedes poner la foto?”. Y en ese momento, se muestra una imagen de cuando el periodista era un pequeño y está encima de los hombros de Doña Meche.

“¿Qué es eso?”, preguntó Chiqui Delgado, “eso es un montaje, Doña Meche, es un mal montaje”, y Doña Meche respondió:

“¿Cómo que un montaje? Mira la foto ahí perfectamente, ese es Jorge (Ramos) de niño, yo fui la primera en la vida de Jorge, porque yo fui quien lo amamantó, para que sepas, Chiquinquira Delgado, yo te dije primera, no te dije en calidad de qué, pero ese que está ahí es Jorge chiquito, niño, cuando yo lo crié y lo amamanté, mira lo inteligente que se me convirtió, lástima que tiene malos gustos”.

Sorprendida, la conductora venezolana preguntó: “¿Pero entonces que edad tiene usted, Doña Meche? Porque si usted lo amamantó y mire la edad que tiene Jorge y cómo luce usted, usted es tragaaños”.

“Te voy a decir una cosa, has cometido un gran error, la edad nunca se le pregunta a una mujer, jamás, lo importante es que mi palabra vale más que un documento, y si quería usted una prueba, ahí tiene usted una prueba”, contestó Doña Meche.