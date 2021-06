Jorge Ramos expone a Kamala Harris tras traición a inmigrantes

La críticas no tardaron en llegar después de que ese mensaje se reprodujo por los diferentes medios de comunicación, dejando en claro que este gobierno no sería tan diferente como el anterior, demostrando que la promesa de Biden de restaurar un sistema de procesamiento de asilo quedaría por el momento fuera de los planes del Gobierno y sólo sería eso, una promesa. Archivado como: Jorge Ramos expone a Kamala Harris

El periodista mexicano Jorge Ramos hace una reflexión en su columna semanal la cual es sumamente esclarecedora sobre las palabras de Kamala Harris en su visita a los dos países más polémicos en cuestión de migración y también sobre el discurso político que manejaba al momento de luchar por la candidatura de la vicepresidencia en Estados Unidos. Sin embargo la expone y deja en claro que ella también viene de inmigrantes: “Hoy Harris, como vicepresidenta, ha tenido que salir a defender los intereses del Gobierno que representa, no su propio punto de vista. Y por eso chocan sus declaraciones. ¿Qué habría pasado si un político estadounidense le hubiera dicho a la madre de la India de Harris o a su padre de Jamaica que no fueran a estudiar a Estados Unidos?”, dijo en su columna el mexicano.

Ramos lo ha explicado mejor que nadie, Kamala Harris se estaba contradiciendo completamente, no sólo por sus orígenes como hija de inmigrantes, sino por el discurso político que había armado y las promesas de ayuda que no parecen llegar en una época tan difícil para todas aquellas personas que sueñan con una mejor vida.

Durante su estancia en Guatemala, Harris dejó en claro que la entrada hacia los migrantes centroamericanos no era ni deseada, ni permitida. Un mensaje que se convirtió en una crítica segura para Kamala, donde se mostró que los discursos políticos de promesas ya estaban olvidados y por supuesto, ahora, la ayuda de Biden se veía como una posibilidad remota.

Habían sido años difíciles desde que Trump gobernaba y su política del muro fronterizo estaba ganando poder, así que Biden y Harris parecían ser la mejor opción. Jorge Ramos menciona aquellos días, cuando Kamala decía que estaba en contra de la política que daba la espalda a la gente que está en peligro, que realmente sorprende tomar un nuevo papel, contradiciéndose de una forma que no se pensó ver de su parte.

Cuando un político llega al poder, para algunos es normal ver que cambian los intereses y deseos que se veían al momento de estar dentro de una campaña electoral. Kamala en la visita de México y Guatemala, sólo siguió con una política que se venía manejando del gobierno anterior, sin importar realmente lo que ella desee o no.

“No vengan. Es peligroso, la frontera no está abierta”, fue lo que mencionó, pero, de nuevo, se vuelve en la contradicción de migración debido a la historia personal de Mayorkas. No se trata de un hombre cualquiera, sino de alguien que viene de Cuba, un país que se ha diferenciado del resto por sus conflictos con Estados Unidos y la pobreza que obliga a las personas a huir del lugar a cualquier costo. E ahí el conflicto de Ramos, ¿Cómo puedes negar el paso a alguien que está viviendo una situación similar o más difícil de la que vivió tu familia?

Al ver las críticas obtenidas en el viaje de Harris, Jorge Ramos ha mencionado la situación que pasó con el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien en una entrevista salió en defensa de la vicepresidenta de Estados Unidos, ante las palabras mencionadas en los países que visitó. Por lo que también lo expuso: “Alejandro Mayorkas, el secretario de seguridad nacional, salió en una entrevista a defender las palabras de la vicepresidenta. “Fueron unas declaraciones cargadas de humanidad”, dijo Mayorkas a Yahoo!News. Aquí también llama la atención que estas palabras vengan de un inmigrante como Mayorkas nacido en la Habana, hijo de padres cubanos y con familiares que huyeron del nazismo en Europa. ¿Qué hubiera pasado si en esa época alguien le hubiera dicho a la familia Mayorkas que la frontera no estaba abierta?”, dijo Ramos en su columna.

Arriesgan su vida cruzando una frontera a sus posibilidades, no importa pasar frío, calor o hambre y mucho menos las palabras que un par de políticos puedan expresar sobre negarles la entrada en los momentos donde más necesitan escapar de la única realidad que conocen. Es mejor intentar y fracasar a quedarse en el mismo lugar y seguir viviendo así.

Vale la pena para ellos cruzar los peligros a los que se enfrentan, no sólo al viajar fuera de su país, sino de pasar de manera ilegal la frontera y manejar un trato con los famosos "polleros" y de ahí, el difícil camino hasta llegar a Estados Unidos, intentando que la "migra" no te agarre.

El mensaje de Jorge Ramos

Jorge Ramos lo vivió de primera mano, a él no le importaba, ni había alguien que dijera “no vengas”, tuvo el apoyo de sus conocidos americanos y luchó por irse para tener una mejor oportunidad y por un sin fin de razones que tuvieron más peso que quedarse en un país que no era la mejor opción en aquel momento.

Él no ha sido el único en pensar así, allá fuera hay miles de personas de distintas nacionalidades que han deseado tener una mejor oportunidad que tal vez en su nación no tendrán aunque trabajen años y años, no importa que hagan, ni cómo lo logran, pero todos quieren vivir lo mejor que puedan, al precio que sea.