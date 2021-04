“Yo solía caminar por este campus hace 35 años y me recuerda que vivía en una casa que llamábamos, ‘La Casa Rosada’ por el color, pero ella ya no está aquí, pero pagábamos cinco dólares la noche”, comentó le periodista mientras comparte una foto antigua sobre su juventud.

Las condiciones en que vivió el periodista fueron sorpresivas

Al llegar a EEUU con su visa de estudiante, Jorge Ramos aseguró que no le fue tan fácil adaptarse, aunque no tuvo ni miedo ni ansiedad por las cosas que vivió: “No podíamos usar la cocina (en la casa Rosada) y entonces nos vimos en la necesidad de cocinar dentro del clóset”, narró.

Aunque no especificó las razones del por qué no podía cocinar en esa área de La Casa Rosada, en la que tenía que pagar cinco dólares la hora, Jorge Ramos dijo que se alimentaba de cosas básicas como arroz y todo tipo de cosas que no requerían mucho tiempo ni gasto, dando a entender que no tenía mucho dinero del que disponer.