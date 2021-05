“Lo bonito de todo esto es que Marcos y Ceci han sido parte de la familia de nosotros, no es como que nosotros hemos estado aislado todo el tiempo, inclusive cuando más hemos estado aislado nosotros como adultos mis hijos siempre han estado en constante contacto con ellos”, relató Johnny Lozada.

En el matutino de Univision realizaron una entrevista con uno de los compañeros de Raya Reyes, Johnny Lozada, quien mandó un mensaje a los hijos del desaparecido integrante de Menudo, habló de cómo le gustaría que recordaran a Ray y reveló que no pudo hablar con él antes de su muerte.

“Entonces ellos saben que nosotros estamos aquí, saben quién era su padre, quien fue y que va a seguir siendo parte de nosotros, y pues aquí estamos nosotros, estamos sus tíos, como nos decían siempre, ellos no están solos, ellos tienen a sus mamás, tienen a su familia y nos tienen a nosotros, y ellos lo saben, en eso estamos tan clarísimos, tanto así que la mayoría de nosotros está saliendo para Puerto Rico hoy para estar con ellos”.

“Lo recuerdo perfectamente ese día, como no recordarlo, era cuando yo estaba como animador, estaba entrevistando a mis compañeros, ellos llegaron hacer el programa y pues yo estaba haciendo también el programa, para mí fue bastante raro, sabes”.

“Yo quisiera saber Johnny, cuándo fue la última vez que hablaste con él, cómo quisieras que recordáramos a Ray, o decirnos algo que quizá no supiéramos de él”, le preguntó directamente al Johnny Lozada, quien al dar sus respuestas se mostró conmovido.

‘Ray era un chamaco alegre’

A la pregunta de ¿cómo quisiera que recordaran a Ray?, Lozada dijo unas palabras muy positivas de Ray Reyes: “Cómo quisiera que recordaran a Ray?, pues feliz, como era él, Ray era un chamaco que a pesar de haber pasado por depresiones y momentos difíciles, Ray era un chamaco alegre, un hombre al que le apasionaba la música”.

“Era un fanático eterno de la música de Menudo, él era el que en realidad se encargaba del orden del show, de nosotros, Ray siempre fue una persona que vivió todo lo que fue Menudo, así me gustaría que la gente lo recordara, cantando sus canciones, Si tu no estás, y todas las canciones que él tuvo la oportunidad de cantar con nosotros, así me gustaría a mí que lo recordara la gente”.