“Y lo peor es que no es autodependiente y yo llevo ayudándole así por dos años, ya no puedo más, estoy solo, uno es humano”, escribió Ray Reyes, a lo que Tanya le respondió que lo sentía y que tratara de ser fuerte: “se ve que eres buen hijo. La vida te lo recompensará, y cuando Diosito llame a tu mami, ella te cuidará”.

“Un verdadero amigo no hace eso, pero qué crueles son a veces las redes sociales”, “Tanya, qué poca sensibilidad compartir un mensaje tan privado”, “En cierto modo, traicionaste la amistad que en vida te profesó”, “Qué horror subir esos textos que temandó confiando en ti”, “Son conversaciones entre amigos que no se publican”.

Expresan sus condolencias

Ante las emotivas palabras de Charlie Masso, las reacciones aparecieron: “Son las 6 y media y no has llegado, nuestro avión ya tiene que partir. Descansa en paz”, “No, por favor, no es cierto, no puede ser, por favor explíquenme alguien qué fue lo que le pasó”, “Qué noticia tan triste!! Abrazo al alma de toda la familia ‘Menudo'”, “Tengo un dolor muy grande por esta triste noticia. Que vuele alto y Dios consuele a sus seres queridos”.

Más personas estaban en shock ante la muerte de Ray Reyes: “No lo puedo creer, ¿de verdad murió? Me cuesta creerlo, juro que me cuesta”, “Nooooooo, que tristeza, primero Anthony, ahora vos Ray Reyes”, “¡Sin creer! Ray se ha ido demasiado pronto … ¡Demasiado triste!”, externó la gente, pero Ricky Meléndez sería el siguiente.