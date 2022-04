Johnny Depp declara en juicio contra su ex esposa Amber Heard

El juicio, que se espera dure semanas, comenzó el pasado 11 de abril en Fairfax, Virginia, Estados Unidos; pero no fue sino hasta este 19 de abril que el actor tuvo la oportunidad de contar frente a los presentes en el tribunal y frente a los ojos del mundo su versión de la historia.

Este martes, 19 de abril, Johnny Depp subió al banquillo de los testigos para declarar durante el juicio contra su ex esposa y es que el afamado actor la demandó por difamación luego de que ella publicara en 2018 un ensayo para The Washington Post en el que afirmaba que había sufrido “abuso doméstico”.

SU VERSIÓN DE LA HISTORIA. Johnny Depp, el famoso protagonista de Piratas del Caribe, declara durante el juicio por difamación que se lleva a cabo en contra de su ex esposa Amber Heard, a quien acusa de mentir sobre el supuesto abuso del que ella fue víctima durante su breve matrimonio .

Depp habló sobre las repercusiones que las declaraciones de su ex esposa han tenido en su carrera y señaló que nunca había tenido “problemas como este” en sus más de 30 años dentro de la industria del entretenimiento. “Es muy raro cuando pasas de ser Cinderella a Quasimodo en menos de un segundo”, comentó.

“No he golpeado a una mujer en mi vida”, dijo Depp en lo que fue su primera declaración en el juicio. “Como nada de eso era verdad, era mi responsabilidad defenderme, no solo a mí, sino también a mis hijos”, agregó el actor, quien explicó que desde el escándalo que generó la publicación, los niños comenzaron a ser abordados en la escuela.

¿Es realmente un abusador doméstico?

En 2020, Depp y Heard se vieron las caras en un juicio en Reino Unido, cuando el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate acusó al periódico The Sun por difamaciones debido a un artículo en el que tildaban al actor de “agresor de mujeres”. En ese entonces, Heard era solo testigo y aseguró que había sido víctima de malos tratos. Depp perdió el juicio.

Para marzo de 2019, Depp presenta una demanda formal en que la que asegura que los señalamientos de su ex esposa son un “engaño elaborado” para impulsar su imagen como “mimada del movimiento #MeToo” y que el no era un abusador doméstico. Johnny Depp declara en juicio contra su ex esposa Amber Heard.