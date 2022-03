Sale la verdad del polémico matrimonio

Jada Pinkett Smith admitió haber ‘traicionado’ a su esposo

Explica su ‘extraño’ matrimonio La verdad del matrimonio de Will Smith y la infidelidad. Vaya que la edición 94 de los premios Oscar fue sumamente polémica debido a tremendo ‘cachetadón’ que le propinó Will Smith al comediante Chris Rock, quién presentaba un Oscar en plena ceremonia. Chris Rock hizo un chiste que enfureció a Will Smith y los Oscar tuvieron un momento inesperado poco antes de que Smith ganara el premio al mejor actor por su interpretación del padre de Venus y Serena Williams, Richard Williams, en “King Richard” (Rey Richard: Una familia ganadora”). ¿Por qué estalló Will Smith? Smith subió al escenario y aparentemente golpeó a Rock el domingo en la ceremonia de los Premios de la Academia luego que el cómico hiciera un chiste sobre el aspecto de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. El comediante la comparó con la protagonista de “G.I.Jane”. Lo anterior debido a que Jada Pinkett Smith tiene la cabeza rapada por una condición médica de la cuál ha hablado abiertamente en ocasiones anteriores, de acuerdo con diversos medios. Smith le gritó a Rock: “¡Deja el nombre de mi esposa fuera de tu fuc*** boca!”.

Así se justificó el actor de Hollywood El grito de Will Smith provocó que el público susurrara sorprendido cuando quedó claro que no era una escena actuada. Smith se disculpó después con mucha gente, incluidas Venus y Serena, pero no mencionó a Rock en su disculpa, de acuerdo con lo reseñado por AP. “Richard Williams era un férreo defensor de su familia”, dijo al comenzar su discurso de aceptación. Hizo una pausa como para dejar en claro su elección de palabras, y lloró al hablar sobre ser un protector de aquellos con los que trabajó en la película que lo llevó a la ‘gloria’.

¿Cómo es el matrimonio de Jada Pinkett Smith y Will Smith? El polémico matrimonio ha estado en el centro de la polémica desde hace años. Jada Pinkett Smith ha confesado que nunca creyó en el “matrimonio convencional” y que en su familia había convivido con relaciones “poco convencionales”, de acuerdo con AS. Además, en 2020 admitió públicamente haber engañado a Will Smith. La bailarina dijo tener un romance con el cantante August Alsina cuando su matrimonio con el protagonista de “Hombres de Negro” estaba al borde del divorcio. Sin embargo, no se separaron.

La pareja tiene relaciones sexuales con más personas Will y Jada han tenido un largo matrimonio de 24 años, que aunque lleno de polémicas, ha logrado consolidarse en una de las parejas más influyentes en Hollywood. Además, de acuerdo con lo publicado por el diario AS, su relación ya no es “monógama” como al inicio. El propio actor que dio vida al ‘príncipe de Bel-Air’ fue quién confesó la naturaleza de su matrimonio. “Ahora ya no lo es”, dijo el ganador del Oscar cuándo se le cuestionó sobre su relación con la madre de sus hijos. “La gente creyó que Jada era la única que tenía otras relaciones sexuales”, comentó.

“Dejemos atrás toda esa mier**” “Y no era, de hecho, el caso. Pero una vez que el público decide algo, es prácticamente imposible deshacerse de esa imagen, de las ideas y las percepciones que tienen de ti”, confesó el actor estadounidense en una entrevista a GQ citada por el diario AS. Por su parte, la esposa de Will Smith también reconoció su ‘extraño’ matrimonio. “Will y yo somos una familia que nunca va a desaparecer, reveló Jada en una entrevista con Vanity Fair en 2018. “Dejemos atrás toda esa mierda de lo que se supone que debe ser una relación o un matrimonio convencional”, dijo.

“El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión” “No hay nada en el mundo, nada, que ella pudiera hacer que pudiera significar el final de nuestra relación. Ella va a tener mi apoyo hasta que muera y os aseguro que es fantástico llegar a esta fase en una relación” dijo Will Smith de acuerdo con lo publicado por el diario AS. “Nos hemos dado confianza y libertad el uno al otro. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. No recomiendo este camino a nadie. Pero vivir esta libertad que hemos pactado y el apoyo incondicional que nos damos el uno al otro es, para mí, la definición más alta del amor”, agregó según el medio citado. Archivado como: Esposa Will Smith

Las burlas no se hicieron esperar Tras este momento que generó incertidumbre dentro y fuera de la ceremonia, también se desataron los memes, y no faltó quien comparó la reacción del actor ganador del Oscar con Eduardo Yáñez, cuando golpeó a un reportero. Una usuaria de Twitter compartió un pequeño video donde representó el sentimiento de muchos en ese momento ” ¿Qué demonios acaba de pasar?” Otros hicieron referencia a su película “Hombres de negro” y al aparato con el que podían borrar la mente. Los mexicanos, por supuesto, también compararon la situación con un momento de Otro Rollo, el programa conducido por Adal Ramones, en el que un poeta acudía y al ser incomprendido y cuestionado por los conductores, se salía de sus casillas en el lugar, apuntó Agencia El Universal. Archivado como: Esposa Will Smith

Recibe su primer Oscar ’empañado’ por el escándalo Lupita Nyong’o también se convirtió en meme al momento de atestiguar, con un rostro de gran sorpresa, la situación. Desde que recibió las primeras críticas positivas, el protagonista de “The Fresh Prince of Bel-Air” entendió que era su momento y se lanzó en una intensa actividad de promoción que le ha llevado a prácticamente todos los eventos, alfombras rojas, coloquios, mesas redondas y entrevistas posibles, de acuerdo con Efe. Su discurso de agradecimiento quedó empañado por las disculpas que pidió en directo a la Academia de Hollywood después de un incidente con Chris Rock por un chiste relacionado con su esposa, que el actor justificó. “Richard Williams (el personaje que encarna en ‘King Richard’) era un valiente defensor de su familia”, dijo al recoger el premio. Archivado como: Esposa Will Smith